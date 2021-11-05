Milyonlarca kadın ve erkeğe toplu para iadesi! Prim ödeyen ve emekli olamayanların parası anında hesaba yatıyor

Emekli olamayan bayan ve erkeklere SGK'dan toplu para iadesi son derece merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK doğrultusundan oluşturulan toplu para iadesi emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT mağdurları amacıyla değil tam tersine yaşını doldurmuş olmasına karşın emekli olmak amacıyla aranılan prim günü miktarını dolduramayan vatandaşlara yönelik olarak oluşturulan bir işlemdir.