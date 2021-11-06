En az 9.299 TL alabilirsiniz! Anneler bu habere çok sevinecek! Üstelik yarım gün çalışmaya tam gün maaş cebinizde...

Milyonlarca anne için çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler devlet tarafından karşılıksız olarak yapılabiliyor. Bu yardımlar sayesinde en az 9.299 TL'yi tek seferde alabilmek de mümkün oluyor. Yarım gün çalışma durumunda tam gün maaşı alınıyor ve birden fazla çocuk sahibi olunması durumunda sunulan yardım hakları daha da genişliyor. Devlet tarafından annelere sağlanan yardımların neler olduğu, başvuru şartları ve başvuruların nasıl yapılması gerektiğine dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.