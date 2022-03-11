Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiriyor! Ceza almamak için bu tarihe dikkat! Emlak vergisinden muaf olan kişiler…

Taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettirilen emlak vergisi ile ilgili tüm detaylar oldukça merak ediliyor. Konut, arsa, işyeri sahibi olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emlak vergisinde ilk taksit ödemesi 1 Mart'ta başladı ve belirlenen son tarihe kadar ödenmesi ceza almamak adına oldukça önem taşıyor. Emlak vergisinden muaf olan kişilerin kimler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.