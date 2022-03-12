10.000 TL anında cebe girecek! ⏰Param yok diyerek bankaların kapısını çalacaklara masrafsız, %0,99 faizle kredi! Enpara, Akbank, N Kolay...
2022 yılında vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarına yönelik bankalardan cazip kredi fırsatları duyurulmaya başladı. Yüzde 1'in altına kadar düşürülen dijital, masrafsız ihtiyaç kredilerinde bazı bankaları bu oranları %0'a kadar indirdikleri görülüyor.
Masrafsız dijital ihtiyaç kredileri sayesinde vatandaşların nakit sıkıntıları çözülüyor. Bankaların peş peşe duyurduğu yeni kredi ürünleri ile faizsiz seçeneklerle dahi sunulan dijital krediler, Türkiye'deki bankacılık anlayışının kökten değişmesine yol açtı. Dijital - şubesiz bankacılık uygulamalarını kullanarak vatandaşların oturdukları yerden nakit sıkıntıları için avantajlı ihtiyaç kredilerinden yararlanmaları sağlanmaktadır. Enpara, N Kolay, Alternatif Bank ve Akbank masrafsız dijital kredileri ile vatandaşların nakit sıkıntısını çözüyor. İşte detaylar...
⏰ENPARA MASRAFSIZ İHTİYAÇ KREDİSİ
QNB Finansbank bünyesinde faaliyet gösteren dijital bankacılık uygulaması Enpara, dosya masrafı ve tahsis ücreti olmadan nakit ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanmalarını sağlıyor.
⚡AKBANK MASRAFSIZ HOŞ GELDİN KREDİSİ
Akbank, ilk defa ve uzaktan Akbank Mobil ile banka müşterisi olanlara, %0,99 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi desteği sunuyor.