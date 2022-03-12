10.000 TL anında cebe girecek! ⏰Param yok diyerek bankaların kapısını çalacaklara masrafsız, %0,99 faizle kredi! Enpara, Akbank, N Kolay...

Masrafsız dijital ihtiyaç kredileri sayesinde vatandaşların nakit sıkıntıları çözülüyor. Bankaların peş peşe duyurduğu yeni kredi ürünleri ile faizsiz seçeneklerle dahi sunulan dijital krediler, Türkiye'deki bankacılık anlayışının kökten değişmesine yol açtı. Dijital - şubesiz bankacılık uygulamalarını kullanarak vatandaşların oturdukları yerden nakit sıkıntıları için avantajlı ihtiyaç kredilerinden yararlanmaları sağlanmaktadır. Enpara, N Kolay, Alternatif Bank ve Akbank masrafsız dijital kredileri ile vatandaşların nakit sıkıntısını çözüyor. İşte detaylar...