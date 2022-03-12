Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hesaplama 2022! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Başvuru şartları…

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı konusu ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer alıyor. 2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte şartları taşıyan çalışanlara verilen bu hak miktarı da artmış oldu. Kıdem tazminatı hesaplama 2022 hakkında bilgi almak ve başvuru için hangi şartların gerekli olduğunu öğrenmek isteyenler için detayları haberimizin içeriğinde derledik. Peki kıdem tazminatı nasıl ve nereden hesaplanabiliyor? Kimler kıdem tazminatı alabilir? Başvuru şartları nelerdir?