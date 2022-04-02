RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Milyonlarca emekliye zam müjdesi! 2022 enflasyon farkı zammı hesaplama! Yeni emekli maaşı zammı ne kadar? Temmuz ayı zam oranı...

Milyonlarca emekliye zam müjdesi! 2022 enflasyon farkı zammı hesaplama! Yeni emekli maaşı zammı ne kadar? Temmuz ayı zam oranı...

Türkiye'de milyonlarca emekli için kritik tarih belli oldu! Bir yandan emekliye bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı araştırılırken, diğer yanan emekli maaş zammı ve ikramiye artışlarına ilişkin merak edilenler gün yüzüne çıktı. Emeklilerin yanı sıra çalışan milyonlarca kişiyi de ilgilendiren yeni düzenlemeler kapsamında önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Memur ve emekliler için ilave zam, ''refah payı'' hakkında yeni gelişmelerin yaşanmasının ardından beklentiler de bir hayli yükselmiş durumda. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ve refah payı hakkında son durum ne? İşte detaylar

takvim.com.tr
02.04.2022 09:53 - Son Güncelleme: 02.04.2022 09:53
Milyonlarca emekliye zam müjdesi! 2022 enflasyon farkı zammı hesaplama! Yeni emekli maaşı zammı ne kadar? Temmuz ayı zam oranı...

Milyonlarca vatandaşın gündeminde Nisan ayı itibariyle bayram ikramiyeleri ilk sırada yer alırken, Temmuz ayında ise ilave zamlara ilişkin detaylar merak edilmeye başladı. Milyonlarca çalışan ve emekli için Nisan – Temmuz aylarının tam bir kazanç ayı olması beklendiği aktarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca emekliye zam müjdesi! 2022 enflasyon farkı zammı hesaplama! Yeni emekli maaşı zammı ne kadar? Temmuz ayı zam oranı...

Emekli ve Çalışanlar İçin Temmuz Ayı Kritik Tarih!

Temmuz ayında emekli ve çalışanların 2022 yılının ikinci 6 ayı için yeni kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yapılacak maaş iyileştirmeleri ve ek ödemeler ile vatandaşların cebinin rahatlatılması hedefleniyor.

Milyonlarca emekliye zam müjdesi! 2022 enflasyon farkı zammı hesaplama! Yeni emekli maaşı zammı ne kadar? Temmuz ayı zam oranı...

Memur ve emekliler için zam + ikramiye ayı olan Temmuz ayında ise refah payına ek, 3600 ek göstergenin de Meclis'ten geçmesi halinde ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.

Milyonlarca emekliye zam müjdesi! 2022 enflasyon farkı zammı hesaplama! Yeni emekli maaşı zammı ne kadar? Temmuz ayı zam oranı...

Memurların ve emeklilerin Temmuz ayında maaşlarında görülecek iyileştirmelere ilişkin detaylar belli olmaya başladı. SSK ve Bağ Kur emeklilerine 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranında zam verilmesi hedefleniyor.

Milyonlarca emekliye zam müjdesi! 2022 enflasyon farkı zammı hesaplama! Yeni emekli maaşı zammı ne kadar? Temmuz ayı zam oranı...

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 7,5'ini aşan kısmı kadar da farkın yatırılması hedefleniyor.

SON DAKİKA