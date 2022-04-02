Milyonlarca emekliye zam müjdesi! 2022 enflasyon farkı zammı hesaplama! Yeni emekli maaşı zammı ne kadar? Temmuz ayı zam oranı...

Milyonlarca vatandaşın gündeminde Nisan ayı itibariyle bayram ikramiyeleri ilk sırada yer alırken, Temmuz ayında ise ilave zamlara ilişkin detaylar merak edilmeye başladı. Milyonlarca çalışan ve emekli için Nisan – Temmuz aylarının tam bir kazanç ayı olması beklendiği aktarıldı.