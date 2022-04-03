Ford, Reno, Pejo ve Dacia modelleri oldukça cazip! Şimdi al Temmuz'da öde! 1.600 lira taksitle 48 ay vadeyle otomobil sahibi olun!

İkinci el ve sıfır km otomobiller için taşıt kredisi avantajları duyuruldu. Ayda sadece 1.600 lira taksitle yeni aracınıza sahip olabilirsiniz. 48 ay vade ile 50.000 TL kredi kullanarak, düşük faiz oranları sayesinde dilediğiniz ikinci el otomobili kolayca satın alabilirsiniz. Bankalardan gelen yeni teklifler sonrasında en uygun taşıt kredisi oranları da değişti. Vatandaşların uygun geri ödeme seçeneklerinden yararlanarak dilediği model aracı kolayca satın almak için bankaların avantajlarından yararlanabilecekler. Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan duyurulan avantajlı taşıt kredisi fırsatları vatandaşları araç sahibi yapmaya devam ediyor. İşte en uygun taşıt kredisi fırsatları