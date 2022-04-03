Eğitim masrafları karşılanacak! Özel okul, üniversite ve kurs ücretleri tarih oluyor! Öğrenciler ve velileri sevindiren haber!

Eğitim masraflarını azaltmak isteyenlere destek kredileri sunulmaya devam ediyor. Denizbank'tan gelen Eğitim Kredisi ile öğrencilerin tüm özel okul, özel üniversite ve kur ücreti gibi eğitim giderlerinin karşılanması sağlanacak. Üstelik rahat geri ödeme planları ile vatandaşların zorluk çekmeden çocuklarını okutmaları veya öğrencilerin kendi geleceklerine yatırım yapmak için en iyi eğitimi alabilmeleri için masraflarına yönelik finansman desteğinden yararlanmaları sağlanacak. Eğitim masraflarını ortadan kaldıracak finansman çözümleri duyuruldu!