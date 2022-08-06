Milyonlarca emekliye promosyon fırsatı! Bankalar arasındaki yarış kızıştı! 7500 TL'ye kadar artış
Hükümetin enflasyona ezdirmemek için maaşlarına bu yıl ikinci kez zam yaptığı emekliler için bankalar arasındaki promosyon savaşı hızlandı. Bazı bankaların verdiği nakit destek 7 bin 500 liraya kadar yükseldi.
06.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 06.08.2022 06:59
Kampanyalarını hızlandıran bankalar, bu yolla bireysel müşteri sayısını artırırken, diğer yandan çapraz satış taktiği ile bu müşterilerin kredi kartından, tüketici kredisine, otomatik ödeme talimatından sigortaya kadar birçok ürünü pazarlamayı hedefliyor.