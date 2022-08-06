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Milyonlarca emekliye promosyon fırsatı! Bankalar arasındaki yarış kızıştı! 7500 TL'ye kadar artış

Hükümetin enflasyona ezdirmemek için maaşlarına bu yıl ikinci kez zam yaptığı emekliler için bankalar arasındaki promosyon savaşı hızlandı. Bazı bankaların verdiği nakit destek 7 bin 500 liraya kadar yükseldi.

06.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 06.08.2022 06:59
Milyonlarca emekliye promosyon fırsatı! Bankalar arasındaki yarış kızıştı! 7500 TL’ye kadar artış

Hükümetin, enflasyona ezdirmeme politikası çerçevesinde yılın ikinci yarısında maaşlarına yüzde 42.3 oranında zam yaptığı emekliler için bankalar arasındaki rekabet kızıştı.

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Milyonlarca emekliye promosyon fırsatı! Bankalar arasındaki yarış kızıştı! 7500 TL’ye kadar artış

Aralıktan bu yana yapılan maaş artışı, memur emeklilerinde yüzde 85.5, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 78.6'ya ulaşırken, en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liraya çıktı.

Milyonlarca emekliye promosyon fırsatı! Bankalar arasındaki yarış kızıştı! 7500 TL’ye kadar artış

KAMPANYALAR HIZLANDI
13.5 milyona yakın emekli müşterisini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar, promosyon savaşında cepheyi büyüttü.

Milyonlarca emekliye promosyon fırsatı! Bankalar arasındaki yarış kızıştı! 7500 TL’ye kadar artış

Bazı bankaların emekli promosyon ödemesini 7 bin 500 liraya kadar yükselttiği dikkat çekiyor.

Milyonlarca emekliye promosyon fırsatı! Bankalar arasındaki yarış kızıştı! 7500 TL’ye kadar artış

Kampanyalarını hızlandıran bankalar, bu yolla bireysel müşteri sayısını artırırken, diğer yandan çapraz satış taktiği ile bu müşterilerin kredi kartından, tüketici kredisine, otomatik ödeme talimatından sigortaya kadar birçok ürünü pazarlamayı hedefliyor.

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