Kirada balon patladı! Fırsatçı ev sahipleri adliyelerde sürünüyor
Rusya-Ukrayna savaşının ardından artan taleple birlikte kira fiyatlarına zam yapan fırsatçılar adliyelerin yolunu tutmaya başladı. Fahiş fiyatlardan kiraladıkları evlerden kira alamayan ev sahipleri mağduriyet yaşarken, sektör temsilcileri "Kira balonu patladı" diyor.
Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yaşanan göç dalgasını fırsata çevirip Kira bedellerini bir anda 8-10 bin TL birden artıran ev sahipleri adliyenin yolunu tutmaya başladı. O gün kârlı gibi görünen kiralamalar bugün büyük mağduriyetlere yol açtı. Evi yüksek fiyatla kiraladığını anlayan kimi yabancılar kirasını ödemiyor.
Çağlar, "Ukrayna-Rusya savaşı sonrası ortaya çıkan fahiş kira bedellerinin geçici olduğunu biliyorduk. 2-3 bin TL'lik bir dairenin 8-10 bin TL'ye kiralanması akılcı değildi. Biz bunu ev sahiplerine anlatmaya çalıştık. Ama o dönem ev sahipleri birbirinden etkilendi. 'Onun dairesi 8 bin TL'yse benimki 10-12 bin eder' yanlışına düştü" ifadelerini kullandı.
YARGIYA TAŞINDI
Çağlar, şöyle devam etti: "Bu durumdan önce kiracılar sonra emlak komisyoncuları zarar gördü. Yıllardır kirasını düzgün ödeyen kiracılar bile ev sahipleri ile karşı karşıya geldi. Şu an özellikle Alanya ve Manavgat'ta ciddi sıkıntılar var. Evlerini yüksek bedellerle kiraya veren ev sahipleri maalesef mağdur durumda. Çünkü birçoğu kira bedellerini düzgün biçimde alamıyor. Yüksek bedelleri kabul edip evlere yerleşen yabancı kiracılar, 'Bize piyasanın çok üstünde kiralama yapmışsınız' gerekçesiyle ya kirayı ödemiyor ya da kira bedelinde indirim istiyor. Kirasını ödemeden ülkesine dönenler bile var. Bu tartışmalar yargıya da taşınmaya başladı."