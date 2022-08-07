9 MÜJDE GELDİ! Maaşlar artıyor! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, memur herkesi içinde barındırıyor! 1 ay içinde tamamlanıyor! 1995 yılında...

Emeklilik ve çalışma hayatıyla ilgili akillara takılan bazı sorular merak ediliyor. Vatandaşlar genellikle, "Geçmişte çalışmadığım dönemlerin parasını ödeyip emekli olabilir miyim? Belli bir yaşın üstünde primi eksik olanlar için imkân getirilebilir mi? İki ayrı işte çalışsam erken emekli olur muyum? Erken emeklilik için askerliğin tamamını borçlanmak gerekiyor mu? Askerlik yaptığım tarih SSK başlangıcım olur mu? Emekli olduktan sonra maaş artar mı?" Sorularına yanıt arıyor. Tek tek hepsinin cevabına yer verdik. İşte emeklilikle hakkında merak edilenler!