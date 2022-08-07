9 MÜJDE GELDİ! Maaşlar artıyor! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, memur herkesi içinde barındırıyor! 1 ay içinde tamamlanıyor! 1995 yılında...
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, memur herkesi içinde barındırıyor! Emeklilik hakkında her çalışan bazı detayları merak ediyor. Bu kapsamda, "Emeklilik işlemleri çok mu zor? Ne yapmak lazım? Emeklilik dilekçesi ne zaman verilir? Emeklilik yaşı tespit edilirken hangi doğum tarihi geçerli oluyor? Askerlik yaptığım tarih SSK başlangıcım olur mu? İki ayrı işte çalışsam erken emekli olur muyum?" sorularına yanıt aranıyor! Haberimizin içinden tüm merak ettiğiniz soruların cevabına ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...
07.08.2022 16:34 - Son Güncelleme: 07.08.2022 16:35
Emeklilik ve çalışma hayatıyla ilgili akillara takılan bazı sorular merak ediliyor. Vatandaşlar genellikle, "Geçmişte çalışmadığım dönemlerin parasını ödeyip emekli olabilir miyim? Belli bir yaşın üstünde primi eksik olanlar için imkân getirilebilir mi? İki ayrı işte çalışsam erken emekli olur muyum? Erken emeklilik için askerliğin tamamını borçlanmak gerekiyor mu? Askerlik yaptığım tarih SSK başlangıcım olur mu? Emekli olduktan sonra maaş artar mı?" Sorularına yanıt arıyor. Tek tek hepsinin cevabına yer verdik. İşte emeklilikle hakkında merak edilenler!