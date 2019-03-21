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Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Emekliye en az 119 TL

Temmuz'da memur emeklilerine yüzde 5 zam garanti. Maaşlarda en az 119 lira artış yaşanacak. Enflasyon farkı oluşursa, emekliye yapılacak zam artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon kadar zam yapılırken, tüm emeklilerin ek ödeme tutarları da yükselecek. İşte emekli zammına dair merak edilen detaylar...

21.03.2019 07:56 - Son Güncelleme: 21.03.2019 09:37
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Emekliye en az 119 TL

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü şimdiden Temmuz zammına çevrildi.

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Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Emekliye en az 119 TL

Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak.

Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Emekliye en az 119 TL

6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise fark alıp almayacağını ortaya koyacak.

Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Emekliye en az 119 TL

Oran merakla beklenirken, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin.

Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Emekliye en az 119 TL

Bunun üstünü ise enflasyon verileri belirleyecek.



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