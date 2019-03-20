Turkish Cargo, Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı’ndaki tarihi eserleri Japonya'ya taşıdı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan hava kargo markası Turkish Cargo, Japonya'da 2019 yılının "Türk Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında "Osmanlı İmparatorluğu ve Lale Kültürü" isimli sergi için; Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'nda bulunan 186 parça eseri, sponsor taşıyıcı olarak Japonya'nın başkenti Tokyo'ya taşıdı.