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Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Emekliye en az 119 TL

21.03.2019 09:36

Temmuz'da memur emeklilerine yüzde 5 zam garanti. Maaşlarda en az 119 lira artış yaşanacak. Enflasyon farkı oluşursa, emekliye yapılacak zam artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon kadar zam yapılırken, tüm emeklilerin ek ödeme tutarları da yükselecek. İşte emekli zammına dair merak edilen detaylar...


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