1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları yüksek mi?

Milyonlarca insanın hayalini süsleyen emeklilik için kişilere birbirinden değişik prosedürler sunulmuştur. İşte başladıkları günden itibaren her vatandaş kesinlikle bir defa dahi olsa ne zaman emekli olacağını hesaplamıştır. Erken emeklilik koşullarını yerine getiren vatandaşlar ise, hesapladıklarından daha evvel bir tarihte emeklilik ücretlerine kavuşabilecekler. SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak belirlenmiştir.

19.03.2021 13:35 - Son Güncelleme: 16.06.2021 15:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





