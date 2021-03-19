1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları yüksek mi?
Milyonlarca insanın hayalini süsleyen emeklilik için kişilere birbirinden değişik prosedürler sunulmuştur. İşte başladıkları günden itibaren her vatandaş kesinlikle bir defa dahi olsa ne zaman emekli olacağını hesaplamıştır. Erken emeklilik koşullarını yerine getiren vatandaşlar ise, hesapladıklarından daha evvel bir tarihte emeklilik ücretlerine kavuşabilecekler. SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak belirlenmiştir.
Yaş haddinden emeklilik olarak isimlendirilen bu emeklilik halinde sigorta girişinin 1999 ve önceki yıllara ait olması gerekir. 23 Mayıs 2002 tarihine kadar 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlayan kadınlar 50 yaşında; erkekler ise 55 yaşında emekliliğe hak kazanırlar. Peki, 3600 günden erken emeklilik için geçerli olan şartlar nelerdir? Kimler 3600 günden erken emeklilik hakkından yararlanabilirler? İşte, 3600 günden erken emeklilik için merak edilen bütün ayrıntılar…
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Avantajlar
1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları arasında erken emeklilikten yararlanma koşulu yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için avantajlar, şu şekilde sıralanmaktadır:
Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.
Çalışmayı hiç bırakmadılarsa, 3600 günlük prim ödemesi süresini tamamlamış sayılırlar.
Bu prim süresini tamamlayanlar, erken emekli olurlar.
Bu avantajlar sayesinde aldıkları maaş miktarı oranı da 1999 yılı sonrası sigortalı olan kişilere oranla daha fazladır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların erken emeklilikten yararlanması için şartlar, dahil olunacak sigorta çeşitleri hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Erken Emeklilik
1999 yılından önce sigortası olanların erken emekliliği, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanması ile gerçekleşir. Bu tarih öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük primi ödenmiş olan kişiler, emeklilik yaşı kriterine takılmazlar. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için erken emeklilik hakkında detaylar, şu şekilde sıralanmaktadır:
1999 yılı öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük pirimi ödenmiş kişiler emekli olurlar.
Emeklilik maaşı oranları, 2000 yılında sigortası başlayan çalışanlara oranla daha yüksektir.
1999 yılında sigortası başlayan, 3600 günlük pirim ödemesi eksik olan kişiler, erken emekli olamamaktadır. Eksik pirim ödemesinin tamamlanası ile erken emeklilik sağlanabilir.
Bu detaylar ile 1999 yılı öncesi sigortası başlayanların, erken emeklilik koşullarından yararlanası sağlanır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların, emeklilik için dahil olmaları gereken sigorta guruplarını ve emeklilik şartlarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Sigorta Gurupları
1999 senesi öncesi sigortalı olanların grupları, SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak belirlenmiştir. Bu sigorta guruplarına dahil olan kişiler, erken emeklilikten faydalanırlar. 1999 yılından önce sigortalı olanların, 3600 günlük prim ödemesini tamamlamaları ile emekli oldukları, sigorta gurupları şu şekilde sıralanır:
SSK(4A)
Emekli Sandığı (4C)
BAĞ-KUR (4B)
Bu sigorta guruplarına dahil olup, prim gün sayısına tamamlayanlar, emeklilik koşullarından faydalanırlar. Emeklilikten faydalanma şartlarını, alt başlık içerisinden öğrenebilirsiniz.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Şartları
1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik koşulları arasında, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanmış olması yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanların emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
Üst başlık içerisinden işlenen sigorta kapsamlarında yer almaları gerekir.
Bu sigorta kapsamları içerisinde 3600 günlük prim ödemesi alınmış olmalıdır.
15 yıllık sigorta süreci tamamlanmış olma şartı ve iş yeri tarafından onay verilme şartı ile erken emeklilik sağlanır.
Bu şatların sağlanması ile 1999 yılı öncesi sigortası başlayanlar, emeklilikte yaş uygulamasından muaf tutulurlar. Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Maaşları
1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik aylıkları, 2000 yılı ve sonrası sigortalı olanların emeklilik ücretlerine göre daha yüksektir. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için emeklilik maaşı 1600 tl olarak belirlenir. Bu tarih sonrası sigorta sağlayanların maaşları ise 1400 tl olarak ödenir. 1999 yılı öncesi sigortalı olup, emekliliği gelmiş olan kişiler, maaş uygulamalarında daha yüksek maaş tutarına sahiptir.