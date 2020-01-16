Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sakın yanlış hesaplamayın | İşte maaş ve çalışma yılına göre kıdem tazminatı tutarları
Yeni yılla birlikte birçok kalemde ücret değişikliği yaşandı. Asgari ücretin artmasıyla birlikte 2020 yılının ilk yarısında işçilerin işten ayrılırken işverenden alacakları kıdem tazminatı tutarları da arttı. Peki kıdem tazminatının tavanı ne kadar oldu? Çalışma yılına göre kimler ne kadar tazminat alacak? İşte detaylar...
Kıdem tazminatı tutarı ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor, bu değişikliği de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor. Buna göre 2020'nin ilk yarısında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 6.730.15 lira oldu. Bu da şu anlama geliyor, bu yıl, işçilere ödenecek tazminat 6.730.15 liranın üzerinde olmayacak. Tazminat tavanı 2019'un ikinci yarısında 6.379.86 liraydı. Böylece kıdem tazminatı 2020'de yüzde 5.49 artmış oldu.
Bunların dışında erkek çalışanlar, askerlik görevi nedeniyle işten ayrılırsa, tazminat alabiliyor. Kadın çalışanlar da evlilik nedeniyle, bir yıl içinde işten ayrılırsa tazminata hak kazanıyor. Çalışanın, emeklilik hakkını elde etmesi veya yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması halinde de tazminat alınıyor.