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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sakın yanlış hesaplamayın | İşte maaş ve çalışma yılına göre kıdem tazminatı tutarları

Yeni yılla birlikte birçok kalemde ücret değişikliği yaşandı. Asgari ücretin artmasıyla birlikte 2020 yılının ilk yarısında işçilerin işten ayrılırken işverenden alacakları kıdem tazminatı tutarları da arttı. Peki kıdem tazminatının tavanı ne kadar oldu? Çalışma yılına göre kimler ne kadar tazminat alacak? İşte detaylar...

16.01.2020 08:45 - Son Güncelleme: 16.01.2020 08:45
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sakın yanlış hesaplamayın | İşte maaş ve çalışma yılına göre kıdem tazminatı tutarları

Kıdem tazminatı tutarı ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor, bu değişikliği de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor. Buna göre 2020'nin ilk yarısında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 6.730.15 lira oldu. Bu da şu anlama geliyor, bu yıl, işçilere ödenecek tazminat 6.730.15 liranın üzerinde olmayacak. Tazminat tavanı 2019'un ikinci yarısında 6.379.86 liraydı. Böylece kıdem tazminatı 2020'de yüzde 5.49 artmış oldu.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sakın yanlış hesaplamayın | İşte maaş ve çalışma yılına göre kıdem tazminatı tutarları

TAZMİNAT ALMANIN ŞARTLARI
Peki, kıdem tazminatına nasıl hak kazanılır? Çalışanın tazminat alabilmesi için işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, tazminat alamıyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sakın yanlış hesaplamayın | İşte maaş ve çalışma yılına göre kıdem tazminatı tutarları

Tabi şunu da belirteyim, eğer işveren, iş kanununa uygun hareket etmediği gerekçesiyle işçinin iş sözleşmesini fesh ederse de tazminat alınamıyor. Bir diğer önemli şart ise, çalışanın, işyerinde en az bir yıl çalışmış olması. Bir yıldan az çalışanlar tazminat alamıyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sakın yanlış hesaplamayın | İşte maaş ve çalışma yılına göre kıdem tazminatı tutarları

Bunların dışında erkek çalışanlar, askerlik görevi nedeniyle işten ayrılırsa, tazminat alabiliyor. Kadın çalışanlar da evlilik nedeniyle, bir yıl içinde işten ayrılırsa tazminata hak kazanıyor. Çalışanın, emeklilik hakkını elde etmesi veya yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması halinde de tazminat alınıyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sakın yanlış hesaplamayın | İşte maaş ve çalışma yılına göre kıdem tazminatı tutarları

İşçi vefat ederse yakınlarına kıdem tazminatı ödenebiliyor. Tazminat alınabilmesinin bir yolu da 15 yıllık sigortalılık süresini doldurup, 3600 gün prim ödenmiş olması. Bunların dışında hangi durum olursa olsun, çalışan, kıdem tazminatı alamıyor.

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