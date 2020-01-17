Emekli maaşları değişti! SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı açıklaması!
Emekli maaşları değişti! SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı açıklaması! Emekliler Ocak zamlarını ceplerine koymaya hazırlanırken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi. İşte SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı açıklaması takvim.com.tr'de
SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödeme, promosyon, seyyanen zam ve ikramiye ne kadar? Emekli maaşlarına yüzleri güldüren zam sonrasında milyonlarca vatandaş ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam ile ikramiye ödemelerini merak ediyor. Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri bu ay artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5 artırılırken, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve yüzde 1.5 enflasyon farkı yansıtılıyor. Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Örneğin; Aralık maaşı 3 bin lira olan SSK emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu.
SON DAKİKA SGK HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.
EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inde ödeniyor. SGK emeklilerine ise ödemeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında yapılıyor. Yeni yıl zam farklarının da ilk maaşlarla birlikte yatırılması öngörülüyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.5 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük artışı ise yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı.
NASIL DEĞİŞECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil maaşında yüzde 6.5 zam ile 76,82 ile 382,67 lira arasında artış yaşanacak. En düşük emekli aylığı buna göre bin 181 lira 86 kuruştan bin 258 lira 68 kuruşa çıkacak.
En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 5 bin 887 lira 20 kuruştan artış 6 bin 269 lira 87 kuruşa ulaşacak. Zamlı ödemeler bu ay emeklilerin cebine girecek. SSK ve Bağ- Kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni aylıklarını hesaplarında görecek.
DOKTORLARA 2.483 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara geçen yıl Ocak ayından itibaren her ay verilmeye başlanan ilave ödeme arttı.
Bu ay itibariyle emekli doktorların ilave ödemesi uzmanlarda 2 bin 353 liradan 2 bin 483 liraya, uzman olmayanlarda bin 799 liradan bin 898 liraya ulaştı.
TARİH BELLİ OLDU
Emeklilere 2020'de de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
-17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
-24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş