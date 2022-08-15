Milyonlara yeni emeklilik! Çalışmayanlar, part-time iş yapanlar, evde üretenler, kim ne ödeyecek? İşte isteğe bağlı sigorta rehberi
Çalışmayanların, eksik primleri olanların yardımına isteğe bağlı sigorta yetişirken; şoförlük, bakıcılık, ev temizliği ve parttime iş yapanlar da eksik günleri tamamlayabiliyor. Prim tutarları yeni asgari ücretle arttı. İşte emeklilik için ödenecek primler...
15.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 15.08.2022 06:57
Çalışmayanlar, emeklilik için prim günü yetmeyenler ya da pim günlerini kendi ödeyerek tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor.