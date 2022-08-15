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Milyonlara yeni emeklilik! Çalışmayanlar, part-time iş yapanlar, evde üretenler, kim ne ödeyecek? İşte isteğe bağlı sigorta rehberi

Çalışmayanların, eksik primleri olanların yardımına isteğe bağlı sigorta yetişirken; şoförlük, bakıcılık, ev temizliği ve parttime iş yapanlar da eksik günleri tamamlayabiliyor. Prim tutarları yeni asgari ücretle arttı. İşte emeklilik için ödenecek primler...

Çığıl Ön Yener
15.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 15.08.2022 06:57
Milyonlara yeni emeklilik! Çalışmayanlar, part-time iş yapanlar, evde üretenler, kim ne ödeyecek? İşte isteğe bağlı sigorta rehberi

Ülkemizde emeklilik için gereken 3 şarttan biri prim.

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Milyonlara yeni emeklilik! Çalışmayanlar, part-time iş yapanlar, evde üretenler, kim ne ödeyecek? İşte isteğe bağlı sigorta rehberi

Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren yatırıyor.

Milyonlara yeni emeklilik! Çalışmayanlar, part-time iş yapanlar, evde üretenler, kim ne ödeyecek? İşte isteğe bağlı sigorta rehberi

Kendi işini kuranlar Bağ-Kur kapsamında prim ödüyor. Askerlik, doğum gibi borçlanma ile de prim sayısı artırılabiliyor.

Milyonlara yeni emeklilik! Çalışmayanlar, part-time iş yapanlar, evde üretenler, kim ne ödeyecek? İşte isteğe bağlı sigorta rehberi

Bir başka yöntem ise isteğe bağlı sigorta.

Milyonlara yeni emeklilik! Çalışmayanlar, part-time iş yapanlar, evde üretenler, kim ne ödeyecek? İşte isteğe bağlı sigorta rehberi

Çalışmayanlar, emeklilik için prim günü yetmeyenler ya da pim günlerini kendi ödeyerek tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor.

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