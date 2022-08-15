15 Ağustos Tarım Kredi İNDİRİMLİ fiyat listesi! Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hangi ürünler indirimde? İndirim kataloğu yayımlandı mı?
Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hangi ürünler indirimde? İndirim kataloğu yayımlandı mı? 15 Ağustos Tarım Kredi İNDİRİMLİ fiyat listesi araştırılıyor. Binlerce kişi bulundukları illerde alışverişe başlamak için Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin indirim kataloğunu incelemek istiyor. Peki indirimler ne zaman başlayacak?
Tarım Kredi marketlerinde indirim başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde müjdesini vermişti. Vatandaşlar şimdir Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirime girecek ürünleri araştırmaya başladı. Bu hafta şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirim yapılacağı duyuruldu. Erdoğan ayrıca et ve süt ürünlerinde de indirim uygulanacağı belirterek, ''Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız.'' diye konuştu. Peki Tarım Kredi indirimleri ne zaman başlıyor? Hangi ürünlerde indirim var? İşte 15 Ağustos 2022 Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler listesi...
Son dakika... Tarım Kredi marketlerinde 30'un üzerinde ürüne indirim yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklann güzel haber sonrası indirimli ürünler merak konusu oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gıda fiyatlarına yönelik alınan önlemlere dikkat çeken Erdoğan, ESK'dan sonra Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinin de belirli ürünlerde indirime gideceğini açıkladı.
KIRMIZI ETTE YÜZDE 30-35 İNDİRİM
Erdoğan, "Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifi talimatı aldı. Bundan böyle koyun, kuzu etinde yüzde 25 indirimi başlattık. Ve bu sabah, Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız.
Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Mesela Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Oralarda büyükbaşın kesiminde kuşbaşı, kıyma, biftek, pirzola vs... Bunu piyasaya sürdüğümüzde ve hele hele yüzde 30-35 gibi onda bir indirimi başlatınca benim vatandaşım ona da alışacak. Ve bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek." ifadelerini kullandı.