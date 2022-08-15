15 Ağustos Tarım Kredi İNDİRİMLİ fiyat listesi! Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hangi ürünler indirimde? İndirim kataloğu yayımlandı mı?

Tarım Kredi marketlerinde indirim başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde müjdesini vermişti. Vatandaşlar şimdir Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirime girecek ürünleri araştırmaya başladı. Bu hafta şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirim yapılacağı duyuruldu. Erdoğan ayrıca et ve süt ürünlerinde de indirim uygulanacağı belirterek, ''Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız.'' diye konuştu. Peki Tarım Kredi indirimleri ne zaman başlıyor? Hangi ürünlerde indirim var? İşte 15 Ağustos 2022 Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler listesi...