Milyonlara büyük fırsat! Ayda bin 444 TL’ye emeklilik yolu açıldı! Memur, SGK-SSK, Bağkur’lu, part-time çalışan, geçmişte çalışıp ara veren...

Eksik prim günlerini tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir, sağlık hizmetinden yararlanılabilir. Bu yıl için isteğe bağlı sigortada en düşük prim bin 144 lira olarak ödenirken, 5400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Belirli bir süre memur olarak çalışanlar gerekli koşulları sağlamaları durumunda isteğe bağlı iştirakçi olarak primlerini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabilir.