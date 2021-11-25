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Haberler Ekonomi Borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım... GSS borçları nasıl yapılandırılacak ve kimler gelir testine girecek?

Borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım... GSS borçları nasıl yapılandırılacak ve kimler gelir testine girecek?

Sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırma süresi bitti ve yapılandırılan borçların peşin ya da ilk taksit ödemeleri başladı. Bu ödemelerin 30 Kasım 2021'e kadar yapılması gerekiyor. Genel Sağlık Sigortası prim borçluları için ise yapılandırma fırsatı henüz kaçmadı. Peki, genel sağlık sigortası prim borçları nasıl yapılandırılacak, yapılandırmadan kimler yararlanacak, gelir testine nasıl girilecek? İşte sağlık prim borcu konusunda tüm merak edilenler...

25.11.2021 09:13 - Son Güncelleme: 25.11.2021 09:13
Borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım... GSS borçları nasıl yapılandırılacak ve kimler gelir testine girecek?

1- Genel sağlık sigortası prim borcu için yapılandırma fırsatı kaçtı mı?

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Borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım... GSS borçları nasıl yapılandırılacak ve kimler gelir testine girecek?

Prim borçlarını yapılandırmak için geç kalınmadı, 2021'in sonuna kadar sağlık prim borçlarınızı yapılandırabilirsiniz.

Borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım... GSS borçları nasıl yapılandırılacak ve kimler gelir testine girecek?

2- Tüm prim borçları yapılandırılacak mı?

Borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım... GSS borçları nasıl yapılandırılacak ve kimler gelir testine girecek?

2021'in nisan ayı da dahil önceki döneme ait sağlık prim borçlarının tamamı yapılandırılabilecek.

Borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım... GSS borçları nasıl yapılandırılacak ve kimler gelir testine girecek?

3- Nisan ayı sonrası için ne olacak?

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