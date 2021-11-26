EYT'liye maaş hesabı çıkıyor: Üç dönemle karara bağlanacak! 2000 öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. ayı... EYT'de kazançlı emeklilik formülü!
EYT'de kazançlı emeklilik formülü! EYT'liye maaş hesabı çıkıyor: Üç dönemle karara bağlanacak! 2000 öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. ayı... Milyonlarca fert emeklilik düzenlemesini büyük bir merakla bekliyor. Devlet EYT konusunu kapsamlı bir değerlendirme sürecine aldı ve çeşitli formüller masaya yatırılıyor. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduklarında maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. İşte formül hakkında detaylar...
Milyonların merakla beklediği EYT sorunu için yeni gelişmeler tek tek duyuruluyor. Yaş dışındaki şartları yerine getiren EYT'liler için hükümet tarafından komisyon kuruldu ve çeşitli formüller masaya yatırıldı. SSK'lı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için yeni formül gündeme geldi. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduklarında maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Bu çalışmada; 2000 yılı öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. ayından sonraki dönem olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılacak. İşte EYT son dakika haberleri 2021 bugün...
KAPSAM ÖNEMLİ
Kapsama girecekler belirlenip emeklilik için formüller masaya yatırılacak. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar sadece SSK'lı değil Bağ- Kur ve Emekli Sandığı mensupları da olduğu için tespitler buna göre yapılacak.