EYT'liye maaş hesabı çıkıyor: Üç dönemle karara bağlanacak! 2000 öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. ayı... EYT'de kazançlı emeklilik formülü!

Milyonların merakla beklediği EYT sorunu için yeni gelişmeler tek tek duyuruluyor. Yaş dışındaki şartları yerine getiren EYT'liler için hükümet tarafından komisyon kuruldu ve çeşitli formüller masaya yatırıldı. SSK'lı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için yeni formül gündeme geldi. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduklarında maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Bu çalışmada; 2000 yılı öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. ayından sonraki dönem olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılacak. İşte EYT son dakika haberleri 2021 bugün...