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Milyonlara asgari ücret zammı! Asgari ücrete Temmuz zammı milyonlara nasıl yansıyacak? Bu artıştan kimler yararlanacak?

Asgari ücrete Temmuz zammı, sadece bu ücretle çalışanları değil, işsizlerden stajyerlere, annelerden yardım alanlara kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek.

Çığıl Ön Yener
28.03.2022 06:59 - Son Güncelleme: 28.03.2022 06:59
Milyonlara asgari ücret zammı! Asgari ücrete Temmuz zammı milyonlara yansıyacak? Bu artıştan kimler yararlanacak?

Bu yıl yüzde 50.5'lik zam ile 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkan asgari ücrete Temmuz'da bir artış daha yapılması gündeme geldi, milyonlar heyecanlandı.

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Milyonlara asgari ücret zammı! Asgari ücrete Temmuz zammı milyonlara yansıyacak? Bu artıştan kimler yararlanacak?

Zam 7 milyon asgari ücretliyi doğrudan ilgilendirirken, sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin birçok ödeme kalemini de etkileyecek:

Milyonlara asgari ücret zammı! Asgari ücrete Temmuz zammı milyonlara yansıyacak? Bu artıştan kimler yararlanacak?

İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret artarsa işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek.

Milyonlara asgari ücret zammı! Asgari ücrete Temmuz zammı milyonlara yansıyacak? Bu artıştan kimler yararlanacak?

İşsizlik ödeneği brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor.

Milyonlara asgari ücret zammı! Asgari ücrete Temmuz zammı milyonlara yansıyacak? Bu artıştan kimler yararlanacak?

Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik maaşında en düşük tutar bu yıl bin 420 liradan bin 986, en yüksek de 2 bin 840 liradan 3 bin 972 liraya çıkmıştı.

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