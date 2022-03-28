Milyonlara asgari ücret zammı! Asgari ücrete Temmuz zammı milyonlara nasıl yansıyacak? Bu artıştan kimler yararlanacak?
Asgari ücrete Temmuz zammı, sadece bu ücretle çalışanları değil, işsizlerden stajyerlere, annelerden yardım alanlara kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek.
28.03.2022 06:59 - Son Güncelleme: 28.03.2022 06:59
Bu yıl yüzde 50.5'lik zam ile 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkan asgari ücrete Temmuz'da bir artış daha yapılması gündeme geldi, milyonlar heyecanlandı.
Zam 7 milyon asgari ücretliyi doğrudan ilgilendirirken, sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin birçok ödeme kalemini de etkileyecek: