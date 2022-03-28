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İkramiyeye 5’li formül! Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliler ne kadar alacak? Dul ve yetime nasıl yansıyacak?

Bayram ikramiyesi yaklaşırken, hem ödemenin tarihi hem artıp artmayacağı merak konusu oldu. Nisan'ın son haftası verilmesi beklenen ikramiye için 5 formül gündemde. Bunlara göre en az bin 496, en çok 2 bin 500 lira olabilecek.

Çığıl Ön Yener
28.03.2022 06:59 - Son Güncelleme: 28.03.2022 06:59
İkramiyeye 5’li formül! Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliler ne kadar alacak? Dul ve yetime nasıl yansıyacak?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte başta emekliler olmak üzere milyonlarca kişinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi.

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İkramiyeye 5’li formül! Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliler ne kadar alacak? Dul ve yetime nasıl yansıyacak?

Bir yandan ikramiye tarihi, bir yandan da artış yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

İkramiyeye 5’li formül! Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliler ne kadar alacak? Dul ve yetime nasıl yansıyacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs Pazar günü de Arefe.

İkramiyeye 5’li formül! Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliler ne kadar alacak? Dul ve yetime nasıl yansıyacak?

Bu kapsamda bayram ikramiyesi ödemeleri Nisan ayında yapılacak.

İkramiyeye 5’li formül! Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliler ne kadar alacak? Dul ve yetime nasıl yansıyacak?

Eğer ödemeleri erkene çekme kararı alınmazsa, ikramiyenin 25-30 Nisan tarihleri arasında verilmesi bekleniyor.

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