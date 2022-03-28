İkramiyeye 5’li formül! Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliler ne kadar alacak? Dul ve yetime nasıl yansıyacak?
Bayram ikramiyesi yaklaşırken, hem ödemenin tarihi hem artıp artmayacağı merak konusu oldu. Nisan'ın son haftası verilmesi beklenen ikramiye için 5 formül gündemde. Bunlara göre en az bin 496, en çok 2 bin 500 lira olabilecek.
28.03.2022 06:59 - Son Güncelleme: 28.03.2022 06:59
Eğer ödemeleri erkene çekme kararı alınmazsa, ikramiyenin 25-30 Nisan tarihleri arasında verilmesi bekleniyor.