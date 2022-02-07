Milyonlara 18 başlıkta sosyal destek kılavuzu! İşsize, dul, öksüz veya yetime, yaşlıya, engelliye binlerce lira veriliyor! Ödemeler başladı...

Maddi anlamda zorluk çeken vatandaşlar için Şubat ayında da devlet tarafından bazı kuruluşlar aracılığıyla sosyal yardım destekleri sağlanmaya devam ediliyor. 2022 yılı için destek almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerekli kurumlara yapabilecek. Haberimizde vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemelerine ilişkin detaylara yer verdik. İşte detaylar!