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Haberler Ekonomi Milyonlara 18 başlıkta sosyal destek kılavuzu! İşsize, dul, öksüz veya yetime, yaşlıya, engelliye binlerce lira veriliyor! Ödemeler başladı...

Milyonlara 18 başlıkta sosyal destek kılavuzu! İşsize, dul, öksüz veya yetime, yaşlıya, engelliye binlerce lira veriliyor! Ödemeler başladı...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapılmaya devam ediliyor. Bu yardımlar yaşlılardan engellilere, işsizden hastaya, çocuktan annelere kadar hemen hemen her kesime destek sağlanıyor. Aynı zamanda 2022 senesiyle birlikte pek çok destek zamlandı, yararlanmak da kolaylaştı. Haberimizde vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemelerine ilişkin detaylara yer verdik. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında sosyal yardım programıyla vatandaşa sağlanıyor. Peki, kimler yararlanabilir? Çocuğa, yaşlıya, engelliye, hastaya, dul ve yetime, ailelere hangi yardımlar yapılıyor? İşte detaylar...

07.02.2022 15:10 - Son Güncelleme: 07.02.2022 15:10
Milyonlara 18 başlıkta sosyal destek kılavuzu! İşsize, dul, öksüz veya yetime, yaşlıya, engelliye binlerce lira veriliyor! Ödemeler başladı...

Maddi anlamda zorluk çeken vatandaşlar için Şubat ayında da devlet tarafından bazı kuruluşlar aracılığıyla sosyal yardım destekleri sağlanmaya devam ediliyor. 2022 yılı için destek almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerekli kurumlara yapabilecek. Haberimizde vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemelerine ilişkin detaylara yer verdik. İşte detaylar!

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Milyonlara 18 başlıkta sosyal destek kılavuzu! İşsize, dul, öksüz veya yetime, yaşlıya, engelliye binlerce lira veriliyor! Ödemeler başladı...

Devlet, ihtiyacı olanların yardımına sosyal destek programlarıyla koşuyor. Yaşlıdan engelliye, işsizden hastaya, çocuktan anneye kadar hemen her kesime destek var. Üstelik pek çoğu zamlandı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Milyonlara 18 başlıkta sosyal destek kılavuzu! İşsize, dul, öksüz veya yetime, yaşlıya, engelliye binlerce lira veriliyor! Ödemeler başladı...

İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor.

Milyonlara 18 başlıkta sosyal destek kılavuzu! İşsize, dul, öksüz veya yetime, yaşlıya, engelliye binlerce lira veriliyor! Ödemeler başladı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çok sayıda sosyal yardım programıyla vatandaşa destek sağlıyor.

Milyonlara 18 başlıkta sosyal destek kılavuzu! İşsize, dul, öksüz veya yetime, yaşlıya, engelliye binlerce lira veriliyor! Ödemeler başladı...

Yeni yılla birlikte pek çok destek zamlandı, yararlanmak da kolaylaştı.

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