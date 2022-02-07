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Haberler Ekonomi 800 eurodan (12 bin lira) yurt dışına satılıyor! Kırklareli'nde trüf mantarları özel eğitimli köpeklerle aranıyor

800 eurodan (12 bin lira) yurt dışına satılıyor! Kırklareli'nde trüf mantarları özel eğitimli köpeklerle aranıyor

Kırklareli'nde ormanlık alanlarda özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı yurt dışına satılıyor. Günde ortalama 500 gram toplanabilen trüf mantarı, kalitesine göre 150-800 (2 bin 300-12 bin lira) beuroya yurt dışından alıcı buluyor.

07.02.2022 13:58 - Son Güncelleme: 07.02.2022 14:07
800 eurodan 12 bin lira yurt dışına satılıyor! Kırklareli’nde trüf mantarları özel eğitimli köpeklerle aranıyor

Trüf mantarının yetiştiği alanlara özel eğitimli köpekleriyle giden toplayıcılar, ormanlık alanda trüf mantarı bulabilmek için günde yaklaşık 25-30 kilometre yol katediyor.

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800 eurodan 12 bin lira yurt dışına satılıyor! Kırklareli’nde trüf mantarları özel eğitimli köpeklerle aranıyor

Günde ortalama 500 gram toplanabilen trüf mantarı, kalitesine göre 150-800 euroya yurt dışından alıcı buluyor.

800 eurodan 12 bin lira yurt dışına satılıyor! Kırklareli’nde trüf mantarları özel eğitimli köpeklerle aranıyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, trüf mantarının ekonomik getirisinin yüksek olduğunu söyledi.

800 eurodan 12 bin lira yurt dışına satılıyor! Kırklareli’nde trüf mantarları özel eğitimli köpeklerle aranıyor

Bu mantar çeşidinin toplanabilmesi için kurs açacaklarını belirten Aksoy, "Trüf mantarı zengin bitki çeşitliliğine sahip Kırklareli'nde de yetişiyor. Ormandaki mantarların toplanması için yeni alanlar açmaya çalışacağız. Bununla ilgili kurslarımız olacak. Çiftçilerimiz gelir kaynaklarını arttırarak hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar." dedi.

800 eurodan 12 bin lira yurt dışına satılıyor! Kırklareli’nde trüf mantarları özel eğitimli köpeklerle aranıyor

Trüf mantarının "kralların yiyeceği" olarak bilindiğini hatırlatan Aksoy, "Az miktarda bulunduğu ve besleyici olduğu için trüf çok kıymetli. Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa gibi ülkelere ihraç ediyoruz.

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