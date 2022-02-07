800 eurodan (12 bin lira) yurt dışına satılıyor! Kırklareli'nde trüf mantarları özel eğitimli köpeklerle aranıyor
Kırklareli'nde ormanlık alanlarda özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı yurt dışına satılıyor. Günde ortalama 500 gram toplanabilen trüf mantarı, kalitesine göre 150-800 (2 bin 300-12 bin lira) beuroya yurt dışından alıcı buluyor.
Trüf mantarının yetiştiği alanlara özel eğitimli köpekleriyle giden toplayıcılar, ormanlık alanda trüf mantarı bulabilmek için günde yaklaşık 25-30 kilometre yol katediyor.
Günde ortalama 500 gram toplanabilen trüf mantarı, kalitesine göre 150-800 euroya yurt dışından alıcı buluyor.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, trüf mantarının ekonomik getirisinin yüksek olduğunu söyledi.
Bu mantar çeşidinin toplanabilmesi için kurs açacaklarını belirten Aksoy, "Trüf mantarı zengin bitki çeşitliliğine sahip Kırklareli'nde de yetişiyor. Ormandaki mantarların toplanması için yeni alanlar açmaya çalışacağız. Bununla ilgili kurslarımız olacak. Çiftçilerimiz gelir kaynaklarını arttırarak hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar." dedi.
Trüf mantarının "kralların yiyeceği" olarak bilindiğini hatırlatan Aksoy, "Az miktarda bulunduğu ve besleyici olduğu için trüf çok kıymetli. Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa gibi ülkelere ihraç ediyoruz.