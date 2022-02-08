Gözler oradaydı! Nakit para ihtiyacına müthiş destek! Emekliye 5.000 TL çalışana ise 10.000 TL anında ödeme!
Nakit para ihtiyacı karşılanıyor. Emekli ve çalışan her kesimden insana avantajlı kredi fırsatları yayınlayan Halkbank, düşük faiz oranları ve makul geri ödeme seçenekleri ile vatandaşlara hemen ihtiyaç kredisi veriyor. Emekliye 5.000 TL'ye kadar hemen Mini Kredi kapsamında finansman gerçekleştiren Halkbank, nakit gereksinimi çeken başka herkese ise Hızlı Kredi ile 10.000 TL'ye kadar nakit desteği sağlamaya devam ediyor. Vatandaşların çoğalan bütün gereksinimlerine yönelik cazip oranlar çoğu gereksinimin karşılanmasında nakit desteği sunacak. Peki ihtiyaç kredisi faiz oranları ne? İşte Halkbank'tan vatandaşa en makul ihtiyaç kredileri.
Halkbank'tan Emekliye Anında Nakit!
Emekli maaşını Halkbank'tan alan tüm vatandaşlar 5.000 TL'ye kadar anında kolayca kredi kullanabiliyor. Nakit ihtiyaçları için aylık %1,58'de başlayan faiz oranları ile kredi desteğinden yararlanmak isteyenlere 36 ay vade seçenekleri de sunulmaya devam ediyor.
Geri ödemelerini bütçelerine göre uygun ödeme seçenekleri ile yapmak isteyenler için aylık eşiti artan, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitli gibi alternatif ödeme planları da oluşturulmaktadır.
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Ayrıca emekliye özel Halkbank tarafından daha yüksek miktarda krediler için Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kapsamında %1,55'ten başlayan faiz oranları ile kredi sunulmaktadır. Ayrıca emekli maaşını getiren emeklilere birçok avantajlı bankacılık hizmeti ve 750 TL'ye varan maaşa ek promosyon ödemesi de yapılmaktadır.
Halkbank 10.000 TL İhtiyaç Kredisi
Vatandaşların tüm bireysel ihtiyaçları için Halkbank Hızlı Kredi fırsatından yararlanması sağlanacak. 36 ay vade fırsatı ile kullanılacak kredi kapsamında, en düşük 1.000 TL, en yüksek 10.000 TL'ye kadar kredi verilmektedir.