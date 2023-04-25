Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Milyonlara %15 Refah Payı + %21 EK ZAM netleşiyor! Emekliye 9.350 TL, Memura 15.979 TL, Asgari ücretliye 11.050 TL maaş! Kalem kalem Temmuz zam tablosu

Milyonlara %15 Refah Payı + %21 EK ZAM netleşiyor! Emekliye 9.350 TL, Memura 15.979 TL, Asgari ücretliye 11.050 TL maaş! Kalem kalem Temmuz zam tablosu

2023 yılının ikinci 6 ayı için yapılacak zamlar şekillenmeye başlıyor. Emekliler, kamu işçileri, memurlar, asgari ücretliler ve özel sektör çalışanları Temmuz ayında yeni maaşlarını ceplerine koyacak. Yalnızca enflasyon artışı değil bu yıl yine refah payı zammı da beklentiler arasında. Peki, Temmuz'da kim, ne kadar maaş alacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Emekli, memur taban maaşlar kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
25.04.2023 11:23 - Son Güncelleme: 25.04.2023 11:32
Milyonlara %15 Refah Payı + %21 EK ZAM netleşiyor! Emekli: 9.350 TL, Memur: 15.979 TL, Asgari ücret: 11.050 TL, Kamu işçisi: 12.000 TL maaş! İşte kalem kalem Temmuz zam tablosu

Milyonlarca kişi Temmuz zammına adım adım yaklaşıyor. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu oran merakla beklenirken, zam oranlarına refah payı da ekleneceği gündeme geldi. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? Temmuz'da asgari ücret kaç TL olacak? İşte yeni hesaplamalar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlara %15 Refah Payı + %21 EK ZAM netleşiyor! Emekli: 9.350 TL, Memur: 15.979 TL, Asgari ücret: 11.050 TL, Kamu işçisi: 12.000 TL maaş! İşte kalem kalem Temmuz zam tablosu

2023 yılının ikinci 6 ayı için yapılacak zamlar netleşiyor. Emekliler, işçiler, memurlar ve özel sektör çalışanları Temumz ayında yeni artışlarını alacak. Peki kim hangi oranda zam alacak. İşte hesabı...

Milyonlara %15 Refah Payı + %21 EK ZAM netleşiyor! Emekli: 9.350 TL, Memur: 15.979 TL, Asgari ücret: 11.050 TL, Kamu işçisi: 12.000 TL maaş! İşte kalem kalem Temmuz zam tablosu

Temmuz ayı yaklaştıkça milyonlarca vatandaş için de maaş artış hesabı başlamış oluyor. Başta emekliler ve memurlar olmak üzere tüm çalışanlar için yılın ikinci maaş artışı Temmuz ayında yapılacak.

Milyonlara %15 Refah Payı + %21 EK ZAM netleşiyor! Emekli: 9.350 TL, Memur: 15.979 TL, Asgari ücret: 11.050 TL, Kamu işçisi: 12.000 TL maaş! İşte kalem kalem Temmuz zam tablosu

Bu dönemde yapılacak zam oranını ise Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak 6 aylık oran belirleyecek. Sadece enflasyon artışı değil bu yıl yine refah payı zammı da beklentiler arasında.

Milyonlara %15 Refah Payı + %21 EK ZAM netleşiyor! Emekli: 9.350 TL, Memur: 15.979 TL, Asgari ücret: 11.050 TL, Kamu işçisi: 12.000 TL maaş! İşte kalem kalem Temmuz zam tablosu

Emekli ve kamu çalışanları için yapılacak artışlar ile asgari ücretin yeniden belirlenmesi özel sektör çalışanlarının da gelirlerine yansımış olacak.

SON DAKİKA