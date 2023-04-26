T.C Kimlik Numarası sonu 0,2,4,6,8 olana yatıracaklar! Mayıs ortası Bağ-Kur SSK emeklisine yaz havası estirecek ödeme! 7.500+.9.000 TL= En az 16.500 TL...
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı için geri sayım sürüyor. SSK Bağ-Kur emeklileri zam oranını 3 Temmuz 2023 günü öğrenecek. Ay başında açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekliye yapılacak son zam oranını işaret etti. Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılan SSK Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak sorusu bu bağlamda akıllarda yerini aldı. Öte yandan henüz promosyon almayanlar için bankaların sunduğu avantaj devam ediyor.
Mayıs ayının ortasından itibaren EYT'liler dahil milyonlarca emekli ikinci zamlı maaşını alacak. Öte yandan Temmuz 2023'te emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak. Maaşa yapılacak olan zam tutarı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Bu kapsamda nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin belli olması gerekiyor. Böylece temmuz ayında milyonlarca emekliye yapılacak zam tutarı belirlenebilecek. Öte yandan bankalar tarafından başlatılan 8.500-9.000-10.000 TL promosyon ödemesiyle henüz parasını almayanlar ek bir gelire daha kavuşacak.
İLK ÜÇ İPUCU GELDİ
Açıklanan Mart enflasyonu ile birlikte üç aylık oran ortaya çıktı. 6 ay sonunda emekliler ve memurlar ile asgari ücretlilerin alacağı zam oranları da belirlenecek.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan emekliler ve memurlar ile işçiler için zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları gelmeye başladı.
Emekliler enflasyon oranına göre maaş artışı alıyor. Ocak ev Temmuz aylarında belirlenen 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranını gösteriyor.