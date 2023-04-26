T.C Kimlik Numarası sonu 0,2,4,6,8 olana yatıracaklar! Mayıs ortası Bağ-Kur SSK emeklisine yaz havası estirecek ödeme! 7.500+.9.000 TL= En az 16.500 TL...

Mayıs ayının ortasından itibaren EYT'liler dahil milyonlarca emekli ikinci zamlı maaşını alacak. Öte yandan Temmuz 2023'te emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak. Maaşa yapılacak olan zam tutarı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Bu kapsamda nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin belli olması gerekiyor. Böylece temmuz ayında milyonlarca emekliye yapılacak zam tutarı belirlenebilecek. Öte yandan bankalar tarafından başlatılan 8.500-9.000-10.000 TL promosyon ödemesiyle henüz parasını almayanlar ek bir gelire daha kavuşacak.