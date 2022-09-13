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Milyonlar şaşkın! Bunu sakın yapmayın! Whatsapp bunu yapana dava açıyor! Whatsapp kullananlara mahkeme yolu gözüktü

WhatsApp son günlerde pek çok özelliği ile ön plana çıkıyor! Dünyanın en süregelen ve en tanınmış mesajlaşma programı olan WhatsApp, aldığı kararla kullanıcılarını korkuttu. Günümüzde her akıllı telefonda yüklü olan bu programlamayı kullanırken bundan sonra dikkatli olunması gerekecek. Aksi durumda program kullanıcıları kendilerini mahkeme de bulabilir!

takvim.com.tr
13.09.2022 11:37 - Son Güncelleme: 13.09.2022 11:39
Milyonlar şaşkın! Bunu sakın yapmayın! Whatsapp bunu yapana dava açıyor! Whatsapp kullananlara mahkeme yolu gözüktü

Geçtiğimiz zamanlarda oluşturulan bildirime göre meşru sürecin yalnızca toplu mesaj özelliği ile ilgili bulunduğu öğrenildi. Kullanıcıların birbirlerine rahatsız edici toplu mesaj gönderimlerinin teşhis edilmesi halinde WhatsApp, kullanıcıdan şikayetçi olacak! Hem de bu konunun titizlikle her gün inceleneceği de duyuruldu. Böylece WhatsApp kullanıcılarının dikkatli olması gerekecek!

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Milyonlar şaşkın! Bunu sakın yapmayın! Whatsapp bunu yapana dava açıyor! Whatsapp kullananlara mahkeme yolu gözüktü

WhatsApp'ın Yeni Kararı

Alınan karar ile eş güdümlü yetkililer bu kararın geçici bir vakit olmayacağını ve kararın sık sık aktif olacağını da duyurdular.

Milyonlar şaşkın! Bunu sakın yapmayın! Whatsapp bunu yapana dava açıyor! Whatsapp kullananlara mahkeme yolu gözüktü

Bu karar 7 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak. Toplu mesaj özelliği en çok kullananlar genelde firmalar oluyordu.

Milyonlar şaşkın! Bunu sakın yapmayın! Whatsapp bunu yapana dava açıyor! Whatsapp kullananlara mahkeme yolu gözüktü

Bu karar sonrasından firma yetkilileri karardan memnun olmadıklarını dile getirdi.

Milyonlar şaşkın! Bunu sakın yapmayın! Whatsapp bunu yapana dava açıyor! Whatsapp kullananlara mahkeme yolu gözüktü

Öte yandan çoğu vatandaş ise kararı makul bulup destekledi. 7 Aralıktan evvel bu özelliği kullanan firma ya da kişilere ise rastgele bir yaptırım yapılmayacak.

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