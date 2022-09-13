Milyonlar şaşkın! Bunu sakın yapmayın! Whatsapp bunu yapana dava açıyor! Whatsapp kullananlara mahkeme yolu gözüktü

Geçtiğimiz zamanlarda oluşturulan bildirime göre meşru sürecin yalnızca toplu mesaj özelliği ile ilgili bulunduğu öğrenildi. Kullanıcıların birbirlerine rahatsız edici toplu mesaj gönderimlerinin teşhis edilmesi halinde WhatsApp, kullanıcıdan şikayetçi olacak! Hem de bu konunun titizlikle her gün inceleneceği de duyuruldu. Böylece WhatsApp kullanıcılarının dikkatli olması gerekecek!