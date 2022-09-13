Milyonlar şaşkın! Bunu sakın yapmayın! Whatsapp bunu yapana dava açıyor! Whatsapp kullananlara mahkeme yolu gözüktü
WhatsApp son günlerde pek çok özelliği ile ön plana çıkıyor! Dünyanın en süregelen ve en tanınmış mesajlaşma programı olan WhatsApp, aldığı kararla kullanıcılarını korkuttu. Günümüzde her akıllı telefonda yüklü olan bu programlamayı kullanırken bundan sonra dikkatli olunması gerekecek. Aksi durumda program kullanıcıları kendilerini mahkeme de bulabilir!
13.09.2022 11:37 - Son Güncelleme: 13.09.2022 11:39
Geçtiğimiz zamanlarda oluşturulan bildirime göre meşru sürecin yalnızca toplu mesaj özelliği ile ilgili bulunduğu öğrenildi. Kullanıcıların birbirlerine rahatsız edici toplu mesaj gönderimlerinin teşhis edilmesi halinde WhatsApp, kullanıcıdan şikayetçi olacak! Hem de bu konunun titizlikle her gün inceleneceği de duyuruldu. Böylece WhatsApp kullanıcılarının dikkatli olması gerekecek!