İşten ayrılana çifte maaş! Ayda 7.887 TL alabilirsiniz!
İşsiz kalanlar 5 bin 137 liraya varan maaş alırken, işbaşı eğitim programlarına katılarak ayda 2 bin 750 lira daha kazanabiliyor. Aylık 7 bin 887 liraya varan gelir imkanı bulunuyor. Üstelik iş kapısı da açılıyor.
Ülkemizde işsiz kalanlara nakdi destek sağlanırken, iş kapısını açacak pek çok imkan da sunuluyor. Çalıştığı işyerinden ayrılanlar şartları sağlarsa 10 aya varan işsizlik maaşından yararlanırken, bu sürede işbaşı eğitim programlarına katılanlar ikinci bir ödeme alabiliyor. Çifte ödemeyle 5 bin 173 lira ile 7 bin 887 lira arasında gelir elde edilebiliyor.
SÜREYİ SİGORTALILIK BELİRLİYOR
İşten ayrılan çalışanlardan hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün, 900 gün sigortalı çalışanlara 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışanlara 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği veriliyor. Çalışanlara işsiz kaldığında son 4 aylık brüt maaş ortalamasının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği bağlanıyor. Ancak bu ödenek, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor.
HESAP BRÜT ÜCRETTEN
Brüt asgari ücretin 6 bin 473 lira olmasıyla en düşük işsizlik maaşı 2 bin 588 lira 40 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da 5 bin 176 lira 80 kuruşa yükseldi. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline geçecek en düşük tutar 2 bin 568 lira 75 kuruş, en yüksek tutar da 5 bin 137 lira 50 kuruş oldu.
4 AYIN ORTALAMASI
Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için bu ay işten çıkanlara en az 2 bin 423, Ekim'de ve sonrasında ayrılanlara da en az 2 bin 568 lira işsizlik ödeneği bağlanacak. En yüksek işsizlik ödeneği de 5 bin 137 lira olacak.
İKİNCİ ÖDEME DE VAR
İşsiz kalanlar, İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor. İşsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlara günlük 105,78 lira ödeniyor. Böylece aylık ödeme 26 gün üzerinden 2 bin 750 lira 28 kuruşu buluyor.