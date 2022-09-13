İşten ayrılana çifte maaş! Ayda 7.887 TL alabilirsiniz!

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Brüt asgari ücretin 6 bin 473 lira olmasıyla en düşük işsizlik maaşı 2 bin 588 lira 40 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da 5 bin 176 lira 80 kuruşa yükseldi. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline geçecek en düşük tutar 2 bin 568 lira 75 kuruş, en yüksek tutar da 5 bin 137 lira 50 kuruş oldu.