Emekliler için müjdeli haber! Milyonlar bekliyordu! SGK’ya başvurmak yetiyor, 3 maaş avans veriliyor ve...

Bilindiği üzere emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere özel bir avans programı için detaylar gelmeye başladı. Bu avans programının bütün emeklilere uygulanmasının hedeflendiği aktarılıyor. Buna göre emekliler 3 aylık maaş karşılığına kadar faizsiz bir şekilde avans alabilme şansını bulabilecek. Son senelerde pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği sahibi olan istekleri var. Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yayılan avans imkanının benzerinin, sahip olunan emekliler bağlamında uygulanması talep ediliyor.