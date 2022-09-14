Emekliler için müjdeli haber! Milyonlar bekliyordu! SGK'ya başvurmak yetiyor, 3 maaş avans veriliyor ve...
Emekliler Derneği geçen zamanlarda yeni bir isteği gündemine aldı. Buna göre derneğin isteğine göre emeklilerin 3 maaş avans çekmesi hedefleniyor. Çekilecek bu avansın üzerinden herhangi bir faiz uygulanmazsan çekilecek olan avans miktarının en az emekli maaşı üzerinden hesaplanması gündemde.
Bilindiği üzere emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere özel bir avans programı için detaylar gelmeye başladı. Bu avans programının bütün emeklilere uygulanmasının hedeflendiği aktarılıyor. Buna göre emekliler 3 aylık maaş karşılığına kadar faizsiz bir şekilde avans alabilme şansını bulabilecek. Son senelerde pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği sahibi olan istekleri var. Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yayılan avans imkanının benzerinin, sahip olunan emekliler bağlamında uygulanması talep ediliyor.
Son günlerde sık sık karşımıza çıkan iddiaya göre emeklilerin nakit çekme fırsatları olacak. Şayet Emekliler Derneğinin isteği kabul edilecek olursa emekliler SGK'ya yazılı bir şekilde müracaatta bulunarak nakit avans kullanabilecekler.
Buna göre emekliler yalnızca SGK'ya bir müracaat dilekçesi vererek, nakit avans fırsatından yararlanacak.