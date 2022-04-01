Milyonlar bekliyordu! Emekli bayram ikramiyesi 2022 zammında kulisler hareketlendi! Yıllık 1.496 TL ve 1.655 TL formülleri!
Emeklilere her ki dini bayram için yılda iki defa toplamda 2.200 TL olarak ödenene bayram ikramiyelerinde 2022 yılında artış beklentisi devam ediyor. Emekli maaşlarına Temmuz ayında zammın görülmesinin ardından Nisan ayı içinde yapılması beklenen emekli bayram ikramiyelerinde de artış olup olmadığı sorusu da merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl sadece 100 TL artırılan bayram ikramiyelerinde bu yıl yapılacak artışın daha yüksek olması bekleniyor. Peki, 2022 yılı emekli ikramiyesi ne kadar? İşte emekli bayram ikramiyesinde son durum
Geçtiğimiz 1.100 TL olarak ödenmeye başlayan bayram ikramiyelerinde bu yıl gelen birçok yeni zam sonrasında artış olması beleniyor. Özellikle emekliler ve dar gelir grubunda yer alan birçok kesimden vatandaşın da yararlanabildiği bayram ikramiyeleri kapsamında artış oranlarının yüksek olması bekleniyor. Masada birçok farklı formül olduğuna işaret eden uzmanlar, beklentileri karşılayacak bir zam gelebileceğine dikkat çekti.
Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek?
2022 yılında ilk bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı ile ödenecek. Ramazan'ın 2 Nisan'da Ramazan ayının başlamasının ardından Nisan ayının son haftasında, bayram öncesinde hesaplara bayram ikramiyelerinin yatırılması hedefleniyor.
Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara bakıldığında bayramdan bir hafta önce hesaplara aktarıldığı görülmüştü. 2 Mayıs'ta idrak edilecek Ramazan Bayramı için bu yıl ödemelerin de önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.
2022 Emekli Bayram İkramiyesi Kaç TL Oldu?
Emekli bayram ikramiyeleri ilk defa 2018 yılında bin lira olarak ödenmeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl 100 TL artış yapılarak 1.100 TL'ye çıkan bayram ikramiyesi için 2022 yılında henüz bir artış oranı açıklanmış değil.