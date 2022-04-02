RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor! Borç aramaya son!

QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor! Borç aramaya son!

Faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor! Borç aramaya son! Bankaların tüketici kredisi faiz oranları yüzde 0'a kadar düşürüldü. Son olarak QNB Finansbank'tan da duyurulan aylık düşük faizli kredi fırsatı ile kişilerin nakit gereksinimlerine çözüm sunulduğu aktarıldı. Mart ayında duyurulan Akbank, ING, Garanti BBVA gibi Türkiye'nin önde gelen bankalarının faizsiz ve düşük faizli tüketici kredilerinin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Peki, faizsiz 5.000 lira tüketici kredisi veren bankalar hangileri? En makul tüketici kredisi kampanyaları

takvim.com.tr
02.04.2022 08:46 - Son Güncelleme: 02.04.2022 08:46
QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor! Borç aramaya son!

İlk defa banka müşterisi olanlara özel hoş geldin kredileri ile cazip seçenekler sunan birçok banka, özellikle dijital kanallar üzerinden başvurularını yapanlara özel en avantajlı oranlarla kredi sağlıyor. 5.000 TL'ye kadar %0 faiz oranları, 10 bin TL'ye kadar da yüzde 0,98'e kadar düşen faiz oranları ile krediler sunuluyor.

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QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor! Borç aramaya son!

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Faizlerini Düşürdü!

QNB Finansbank yeni müşterilerine özel %0,98 faiz oranları ve 12 ay vade olanakları ile 10.000 TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu.

QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor! Borç aramaya son!

Bankaların son dönemde ezber bozan kredi kampanyalarını duyurmasının ardından yüzde 1'in altında gelen faiz açıklaması ile en uygun ihtiyaç kredisini sunmaya devam ediyor.

QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor! Borç aramaya son!

QNB Mobil üzerinden veya şubelerden ya da web sitesini kullanarak başvuru yapan tüm vatandaşlar, yeni müşteri olma sürecini tamamlayarak aylık yüzde 0,98 faiz oranları ile kredi kullanabilecek.

QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor! Borç aramaya son!

Bankaların Faizsiz Kredileri Devam Ediyor!

5.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyalarını duyuran birçok banka vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

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