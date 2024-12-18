ERKEN EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT | Çabuk davran az öde: Borçlanma, ihya ve bedelliye yeni tarife

■ İHYA YAPMAK İSTEYEN BAĞ- KUR'LULAR İÇİN NE KADAR FARK OLUŞACAK?

Şimdi ihya talebinde bulunan bir kişi 1 aylık ihya için 6 bin 900 lira ödüyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 35 artarsa 9 bin 316, yüzde 44 artarsa 9 bin 937 liraya yükselecek. Bu tutarlara göre 1 aylık ihya için 3 bin 150-3 bin 960 lira daha fazla ödeme yapmak gerekecek.

■ Borçlanma ve ihyada son tarih ne zaman?

Ödeme de hemen yapılacak mı? Asgari ücretteki artış yansıtılmadan borçlanma ve ihya için 31 Aralık'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmak yeterli olacak. İsteyenler borçlanma başvurularını e-Devlet'ten de yapabilecek.

Ödeme ise daha sonra yapılacak. SGK'dan ödeme için tebligatın yapılmasından itibaren doğum ve askerlik borçlanması tutarlarının 1 ay, yurt dışı borçlanması ve ihyanın 3 ay içerisinde ödenmesi gerekecek. Söz konusu süreler ödeme yapıldıktan sonra hizmet süresine eklenecek.

■ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış bedelli askerlik ücretine yansıyacak. Memur zammı yüzde 12-13 seviyelerinde bekleniyor. Halen 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücreti memur zammı yüzde 12 olursa 244 bin 15 liraya, yüzde 13 olursa 246 bin 194 liraya yükselecek. Bu oranlara göre 26 bin 144-28 bin 323 lira fark ortaya çıkacak. Memur maaş katsayısındaki artış daha yüksek olursa fark büyüyecek.