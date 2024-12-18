ERKEN EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT | Çabuk davran az öde: Borçlanma, ihya ve bedelliye yeni tarife

2025 yılının gelmesiyle emeklilerden memurlara, asgari ücretlilere kadar hemen herkesin geliri artacak. Bunun yanı sıra pek çok ödemenin tutarı da yükselecek.
Bu artıştan etkilenmemek, mevcut tutarlardan ödeme yapmak isteyenlerin ise elini çabuk tutması gerekiyor. Özellikle emekli olmayı, askere gitmeyi planlayanları ilgilendiren önemli noktalar şöyle...
■ BORÇLANMA NE KADAR ARTACAK?
Örneğin; asgari ücret yüzde 35 artarsa 1 aylık en düşük borçlanma tutarı 6 bin 400 lira 80 kuruştan 8 bin 641 lira 8 kuruşa çıkacak. 1 aylık borçlanmada en az 2 bin 240, 18 aylık askerlik borçlanmasında 40 bin 325, 2 yıllık doğum borçlanmasında 53 bin 767 lira fark oluşacak.
■ YURT DIŞI BORÇLANMASINDA TARİFE NE OLACAK?
Yurt dışı borçlanmasında da tutar yeni asgari ücretle artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 9 bin 1 lira 13 kuruş öderken, bu tutar asgari ücret yüzde 35 artarsa 12 bin 152, yüzde 44 zamlanırsa 12 bin 962 liraya yükselecek.
Asgari ücretin yüzde 44 artması halinde de 1 aylık borçlanma 2 bin 816 lira artış ile 9 bin 217 liraya yükselecek. Askerlik borçlanmasına 50 bin 694, 2 yıllık doğum borçlanmasına 67 bin 592 lira daha fazla ödeme yapılacak.
■ İHYA YAPMAK İSTEYEN BAĞ- KUR'LULAR İÇİN NE KADAR FARK OLUŞACAK?
Şimdi ihya talebinde bulunan bir kişi 1 aylık ihya için 6 bin 900 lira ödüyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 35 artarsa 9 bin 316, yüzde 44 artarsa 9 bin 937 liraya yükselecek. Bu tutarlara göre 1 aylık ihya için 3 bin 150-3 bin 960 lira daha fazla ödeme yapmak gerekecek.
■ Borçlanma ve ihyada son tarih ne zaman?
Ödeme de hemen yapılacak mı? Asgari ücretteki artış yansıtılmadan borçlanma ve ihya için 31 Aralık'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmak yeterli olacak. İsteyenler borçlanma başvurularını e-Devlet'ten de yapabilecek.
Ödeme ise daha sonra yapılacak. SGK'dan ödeme için tebligatın yapılmasından itibaren doğum ve askerlik borçlanması tutarlarının 1 ay, yurt dışı borçlanması ve ihyanın 3 ay içerisinde ödenmesi gerekecek. Söz konusu süreler ödeme yapıldıktan sonra hizmet süresine eklenecek.
■ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış bedelli askerlik ücretine yansıyacak. Memur zammı yüzde 12-13 seviyelerinde bekleniyor. Halen 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücreti memur zammı yüzde 12 olursa 244 bin 15 liraya, yüzde 13 olursa 246 bin 194 liraya yükselecek. Bu oranlara göre 26 bin 144-28 bin 323 lira fark ortaya çıkacak. Memur maaş katsayısındaki artış daha yüksek olursa fark büyüyecek.
■ ARTIŞTAN ETKİLENMEMEK İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
Ne kadar ödeme yapılacak? Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2024 yılında müracaat edecek yükümlülerin işlemlerini 31 Aralık günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar ödeyecekleri bedelin 217 bin 871 lira olduğu vurgulandı.
■ NASIL BAŞVURULACAK? ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?
Başvuru tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvuru yapabilecek. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan istekli olanlar ise askerlik şubelerinden kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla başvurabilecek.
Ödemeler ise Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine yapılabilecek.