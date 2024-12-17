Ziraat Bankası 12.745 TL taksitle 2.2 milyon TL kredi veriyor

Krediden faydalanabilmek için ortakların her birinin banka tarafından belirlenen kredi değerlendirme kriterlerini karşılaması gerekiyor. Ayrıca, kredi yalnızca alınacak gayrimenkul için kullanılabiliyor.

Bu kredi paketi, yüksek faiz oranlarına rağmen ev sahibi olmayı daha ulaşılabilir kılmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Ortaklar, kredi ödemelerini birlikte yaparak maliyetlerini düşürebilir ve ev sahibi olma şansını artırabilirler.