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Ziraat Bankası 12.745 TL taksitle 2.2 milyon TL kredi veriyor

Konut kredisi faiz oranları, ev sahibi olmak isteyen birçok kişi için önemli bir engel haline gelirken, Ziraat Bankası'nın sunduğu Ortak Konut Kredisi kampanyası, bu soruna çözüm getiriyor.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:32 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:32
Ziraat Bankası 12.745 TL taksitle 2.2 milyon TL kredi veriyor

Yüksek maliyetler karşısında ev almayı zor bulan bireyler, bu yenilikçi kredi imkânı sayesinde ortaklaşa ev sahibi olma fırsatı yakalıyor.

Ziraat Bankası 12.745 TL taksitle 2.2 milyon TL kredi veriyor

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi

Ziraat Bankası'nın sunduğu Ortak Konut Kredisi, birden fazla kişinin aynı gayrimenkulü satın almasına ve kredi ödemelerini ortaklaşa yapmasına imkân tanıyor.

Ziraat Bankası 12.745 TL taksitle 2.2 milyon TL kredi veriyor

Yüksek faiz oranlarının etkisini hafifletmek isteyenler için ideal bir seçenek sunan bu kampanya, farklı bireylerin bir araya gelerek maliyetleri paylaşmasını sağlıyor.

Ziraat Bankası 12.745 TL taksitle 2.2 milyon TL kredi veriyor

2.2 milyon TL Kampanya Detayları

Faiz Oranı: Aylık %2.79

Vade Süresi: 120 ay (10 yıl)

Örnek Ödeme Planı: 2.2 milyon TL kredi için aylık taksit: 63.725,35 TL

Ortak Kullanımda Kişi Başı Taksit: 5 kişi ortak kredi kullanırsa kişi başı taksit tutarı 12.745 TL

Ziraat Bankası 12.745 TL taksitle 2.2 milyon TL kredi veriyor

Kimler Bu Krediden Yararlanabilir?

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi'nden faydalanmak isteyenler, kardeşler, arkadaşlar veya yatırım amacıyla bir araya gelen bireyler olabilir.

Ziraat Bankası 12.745 TL taksitle 2.2 milyon TL kredi veriyor

Krediden faydalanabilmek için ortakların her birinin banka tarafından belirlenen kredi değerlendirme kriterlerini karşılaması gerekiyor. Ayrıca, kredi yalnızca alınacak gayrimenkul için kullanılabiliyor.

Ziraat Bankası 12.745 TL taksitle 2.2 milyon TL kredi veriyor

Bu kredi paketi, yüksek faiz oranlarına rağmen ev sahibi olmayı daha ulaşılabilir kılmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Ortaklar, kredi ödemelerini birlikte yaparak maliyetlerini düşürebilir ve ev sahibi olma şansını artırabilirler.

Ziraat Bankası 12.745 TL taksitle 2.2 milyon TL kredi veriyor

Kaynak: Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi ziraatbank.com.tr

Derleme: Takvim.com.tr