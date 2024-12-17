Ziraat Bankası 12.745 TL taksitle 2.2 milyon TL kredi veriyor

Yüksek maliyetler karşısında ev almayı zor bulan bireyler, bu yenilikçi kredi imkânı sayesinde ortaklaşa ev sahibi olma fırsatı yakalıyor.
Ziraat Bankası'nın sunduğu Ortak Konut Kredisi, birden fazla kişinin aynı gayrimenkulü satın almasına ve kredi ödemelerini ortaklaşa yapmasına imkân tanıyor.
Yüksek faiz oranlarının etkisini hafifletmek isteyenler için ideal bir seçenek sunan bu kampanya, farklı bireylerin bir araya gelerek maliyetleri paylaşmasını sağlıyor.
Faiz Oranı: Aylık %2.79
Vade Süresi: 120 ay (10 yıl)
Örnek Ödeme Planı: 2.2 milyon TL kredi için aylık taksit: 63.725,35 TL
Ortak Kullanımda Kişi Başı Taksit: 5 kişi ortak kredi kullanırsa kişi başı taksit tutarı 12.745 TL
Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi'nden faydalanmak isteyenler, kardeşler, arkadaşlar veya yatırım amacıyla bir araya gelen bireyler olabilir.
Krediden faydalanabilmek için ortakların her birinin banka tarafından belirlenen kredi değerlendirme kriterlerini karşılaması gerekiyor. Ayrıca, kredi yalnızca alınacak gayrimenkul için kullanılabiliyor.
Bu kredi paketi, yüksek faiz oranlarına rağmen ev sahibi olmayı daha ulaşılabilir kılmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Ortaklar, kredi ödemelerini birlikte yaparak maliyetlerini düşürebilir ve ev sahibi olma şansını artırabilirler.
Kaynak: Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi ziraatbank.com.tr
Derleme: Takvim.com.tr