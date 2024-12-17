Milli Piyango Online sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Biletinizi sorgulamak için iki ana yol bulunuyor: internet üzerinden ve mobil uygulama üzerinden.
Web sitesi üzerinden sorgulama yaparken dilerseniz "Tüm Sonuçları Listele" seçeneğini de kullanabilirsiniz. Bu sayede sıralı tam kazanan numaralar listesine ulaşabilirsiniz.
Mobil uygulama üzerinden sorgulama yapmak isteyenler, önce Milli Piyango resmi uygulamasını indirmelidir. Uygulama, Google Play ve Apple Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir. Uygulama içinde bilet numaranızı doğru bir şekilde girerek sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz.
Milli Piyango biletlerinin fiyatları, biletin türüne göre değişmektedir. İşte 2025 Yılbaşı Çekilişi için belirlenen fiyatlar:
Katılımcılar, bu seçeneklerden birini tercih ederek çekilişe katılabilir. Her bilet türü farklı bir kazanç potansiyeli sunuyor, bu nedenle bütçenize uygun olanı seçebilirsiniz.
2025 Yılbaşı Çekilişi'nin en büyük sürprizi, 600 milyon TL'lik dev ikramiye! Çekiliş, 31 Aralık 2024 saat 17:30'da yapılacak ve bu büyük ikramiye, milyonlarca kişiyi heyecanlandıracak. Çekilişin tamamı dağıtım garantili olduğu için tüm bilet sahipleri, büyük ödülden bir pay almayı hayal ediyor.
Bu yılki çekilişte katılımcılar sadece büyük ikramiye ile değil, aynı zamanda çeşitli diğer ikramiye kategorileriyle de ödüllendirilecek. Her bir bilet sahibi, büyük ödül şansı ile birlikte diğer ödülleri kazanma umuduyla biletini alıyor.
Milli Piyango İdaresi, her yıl farklı ikramiye kategorileri ile çekilişi zenginleştiriyor. Büyük ikramiyenin yanı sıra, amorti, teselli ve diğer çeşitli ikramiye türleri de katılımcılara sunuluyor. Katılımcılar, biletlerinin son rakamlarına göre ikramiyelerini kazanabilirler.