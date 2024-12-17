Milli Piyango Online sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Mobil uygulama üzerinden sorgulama yapmak isteyenler, önce Milli Piyango resmi uygulamasını indirmelidir. Uygulama, Google Play ve Apple Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir. Uygulama içinde bilet numaranızı doğru bir şekilde girerek sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Web sitesi üzerinden sorgulama yaparken dilerseniz "Tüm Sonuçları Listele" seçeneğini de kullanabilirsiniz. Bu sayede sıralı tam kazanan numaralar listesine ulaşabilirsiniz.

Biletinizi sorgulamak için iki ana yol bulunuyor: internet üzerinden ve mobil uygulama üzerinden.

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Bileti Fiyatları

Milli Piyango biletlerinin fiyatları, biletin türüne göre değişmektedir. İşte 2025 Yılbaşı Çekilişi için belirlenen fiyatlar:

Çeyrek Bilet Fiyatı : 150 TL

: 150 TL Yarım Bilet Fiyatı : 300 TL

: 300 TL Tam Bilet Fiyatı: 600 TL

Katılımcılar, bu seçeneklerden birini tercih ederek çekilişe katılabilir. Her bilet türü farklı bir kazanç potansiyeli sunuyor, bu nedenle bütçenize uygun olanı seçebilirsiniz.

2025 Yılbaşı Çekilişi: Dev İkramiye Heyecanı

2025 Yılbaşı Çekilişi'nin en büyük sürprizi, 600 milyon TL'lik dev ikramiye! Çekiliş, 31 Aralık 2024 saat 17:30'da yapılacak ve bu büyük ikramiye, milyonlarca kişiyi heyecanlandıracak. Çekilişin tamamı dağıtım garantili olduğu için tüm bilet sahipleri, büyük ödülden bir pay almayı hayal ediyor.

Bu yılki çekilişte katılımcılar sadece büyük ikramiye ile değil, aynı zamanda çeşitli diğer ikramiye kategorileriyle de ödüllendirilecek. Her bir bilet sahibi, büyük ödül şansı ile birlikte diğer ödülleri kazanma umuduyla biletini alıyor.