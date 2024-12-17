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Milli Piyango Online sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Her yıl olduğu gibi, 2025 Yılbaşı Çekilişi için milyonlarca kişi, büyük ikramiye şansını yakalamak için biletlerini aldı. 31 Aralık 2024'te yapılacak olan çekiliş, 600 milyon TL’lik dev bir büyük ikramiye ile heyecan dorukta olacak. Peki, biletinizi nasıl sorgulayabilir ve kazandığınız ikramiye miktarını öğrenebilirsiniz? İşte adım adım Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ve bilet fiyatları hakkında bilmeniz gerekenler!

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:41 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:41
Milli Piyango Online sorgulama nereden, nasıl yapılır?

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    2025 Yılbaşı Çekilişi, sadece büyük ikramiyesiyle değil, her katılımcı için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Eğer siz de 2025 yılının şanslı katılımcılarından biri olmak istiyorsanız, biletinizi alın ve çekiliş günü kazanan numaralarınızı sorgulayarak kazandığınız ikramiyeyi öğrenin!

    Milli Piyango Bileti Sorgulama Adımları

    Biletinizi sorgulamak için iki ana yol bulunuyor: internet üzerinden ve mobil uygulama üzerinden.

    Web Üzerinden Milli Piyango Bileti Sorgulama

    1. Milli Piyango Resmi Web Sitesi'ne gidin.
    2. Sayfada, "Bilet Numarası" kısmına biletinizi girin.
    3. Sorgulama işlemini tamamlayarak kazanan numaranızla karşılaşırsınız.

    Web sitesi üzerinden sorgulama yaparken dilerseniz "Tüm Sonuçları Listele" seçeneğini de kullanabilirsiniz. Bu sayede sıralı tam kazanan numaralar listesine ulaşabilirsiniz.

    Mobil Uygulama ile Milli Piyango Bileti Sorgulama

    Mobil uygulama üzerinden sorgulama yapmak isteyenler, önce Milli Piyango resmi uygulamasını indirmelidir. Uygulama, Google Play ve Apple Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir. Uygulama içinde bilet numaranızı doğru bir şekilde girerek sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz.

    Milli Piyango 2025 Yılbaşı Bileti Fiyatları

    Milli Piyango biletlerinin fiyatları, biletin türüne göre değişmektedir. İşte 2025 Yılbaşı Çekilişi için belirlenen fiyatlar:

    • Çeyrek Bilet Fiyatı: 150 TL
    • Yarım Bilet Fiyatı: 300 TL
    • Tam Bilet Fiyatı: 600 TL

    Katılımcılar, bu seçeneklerden birini tercih ederek çekilişe katılabilir. Her bilet türü farklı bir kazanç potansiyeli sunuyor, bu nedenle bütçenize uygun olanı seçebilirsiniz.

    2025 Yılbaşı Çekilişi: Dev İkramiye Heyecanı

    2025 Yılbaşı Çekilişi'nin en büyük sürprizi, 600 milyon TL'lik dev ikramiye! Çekiliş, 31 Aralık 2024 saat 17:30'da yapılacak ve bu büyük ikramiye, milyonlarca kişiyi heyecanlandıracak. Çekilişin tamamı dağıtım garantili olduğu için tüm bilet sahipleri, büyük ödülden bir pay almayı hayal ediyor.

    Bu yılki çekilişte katılımcılar sadece büyük ikramiye ile değil, aynı zamanda çeşitli diğer ikramiye kategorileriyle de ödüllendirilecek. Her bir bilet sahibi, büyük ödül şansı ile birlikte diğer ödülleri kazanma umuduyla biletini alıyor.

    Milli Piyango İkramiyeleri ve Kazanma Şansı

    Milli Piyango İdaresi, her yıl farklı ikramiye kategorileri ile çekilişi zenginleştiriyor. Büyük ikramiyenin yanı sıra, amorti, teselli ve diğer çeşitli ikramiye türleri de katılımcılara sunuluyor. Katılımcılar, biletlerinin son rakamlarına göre ikramiyelerini kazanabilirler.

    Kaynak ve Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekilişi Sorgulama Linki: Milli Piyango Online

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