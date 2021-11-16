Migros ’Madem öyle’ dedi ve tek tek açıkladı! Haftanın indirim kataloğu yayınlandı! Fiyatlar düştükçe düştü! Mutfak ihtiyaçları ve elektronik ürünlerde...

Migros yeni yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile rakiplerine göz dağı verdi. Öyle indirimler yaptı ki müşteriler şaşkına uğradı. Marketlerinde kendi marka ürünlerini de satan Migros raflarındaki neredeyse tüm ürünlerinde efsane indirimlere gitti. Bu hafta Migros'a uğrayan eli boş dönmeyecek. Mutfak ihtiyaçları için salça, yağ, yoğurt, kahvaltılıklar ve elektronik bir çok ürün indirime girdi. İşte güncel Migros kataloğu...