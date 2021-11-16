Migros 'Madem öyle' dedi ve tek tek açıkladı! Haftanın indirim kataloğu yayınlandı! Fiyatlar düştükçe düştü! Mutfak ihtiyaçları ve elektronik ürünlerde...
Yeni Migros kataloğu yayınlandı. Büyük perakende market zincirlerinden olan Migros bu hafta indirime güren ürünlerini birer birer açıkladı. Zincir marketler arasında devam eden rekabete güncel aktüel kataloğu ile dahil olan Migros resmen çıldırdı. Ürünlerinde yaptığı indirimlerler ağızları açık bıraktı. Bu hafta Migros'ta teknolojik ürünlerden tekstile mutfak ihtiyaçlarından deterjan çeşitlerine bir çok üründe indirim yapıldı. İşte Migros kasım ayı aktüel ürünler kataloğu...
16.11.2021 11:23
- Son Güncelleme: 16.11.2021 11:23
Migros yeni yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile rakiplerine göz dağı verdi. Öyle indirimler yaptı ki müşteriler şaşkına uğradı. Marketlerinde kendi marka ürünlerini de satan Migros raflarındaki neredeyse tüm ürünlerinde efsane indirimlere gitti. Bu hafta Migros'a uğrayan eli boş dönmeyecek. Mutfak ihtiyaçları için salça, yağ, yoğurt, kahvaltılıklar ve elektronik bir çok ürün indirime girdi. İşte güncel Migros kataloğu...