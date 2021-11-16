Araç sürenler dikkat! 200 TL ve üzerinde yakıt alanlara güzel haber geldi! Kasım ayı boyunca uygulanacak!
Arabası olan tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Bankalar teker teker harekete geçmeye başladı. Akaryakıt alımlarında aracı olanları sevindirecek gelişmeler yaşandı. Binlerce otomobil sahibi vatandaşlar akaryakıt alırken indirimleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda VakıfBank'ın başlattığı kampanya (200 TL üzerinde akaryakıt satın alanlara kasım ayı boyunca kullanabilecekleri Worldpuan hediyesi) dikkat çekiyor. İşte kampanyanın detayları...
Araba sahibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren duyuru Vakıfbank'tan yapıldı. Bankalar da otomobili olan müşterilerine cebini rahatlatacak kampanyalar yapmaya başladı. Vakıfbank'tan yapılan açıklamada başlatılan kampanya kapsamında 200 TL ve üzeri akaryakıt alışverişi yapanlara Worldpuan hediye edeceğini müjdeledi. İşte Aralık ayına kadar uygulanacak kampanyanın detayları...
VakıfBank Worldcard ile farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 3 adet 200 TL ve üzeri alışverişe 30 TL Worldpuan hediye edilecek.
Aynı gün tek seferde yapacağınız 200 TL ve üzeri alışverişlerin sadece bir tanesi kampanyaya dahil olacaktır. Kampanyaya sadece VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasında yer alan "Cepte Kazan" üzerinden "Hemen Katıl" tuşunu tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz.