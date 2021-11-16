Araç sürenler dikkat! 200 TL ve üzerinde yakıt alanlara güzel haber geldi! Kasım ayı boyunca uygulanacak!

Araba sahibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren duyuru Vakıfbank'tan yapıldı. Bankalar da otomobili olan müşterilerine cebini rahatlatacak kampanyalar yapmaya başladı. Vakıfbank'tan yapılan açıklamada başlatılan kampanya kapsamında 200 TL ve üzeri akaryakıt alışverişi yapanlara Worldpuan hediye edeceğini müjdeledi. İşte Aralık ayına kadar uygulanacak kampanyanın detayları...