Meteoroloji tarih vererek uyardı! Fırtına, sağanak yağış ve şiddetli rüzgar... | HAVA DURUMU

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ TARİH VEREREK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ili tarih vererek fırtına ve sağanak uyarısında bulunurken, bazı bölgelerde fırtına nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.