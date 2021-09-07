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Tonlarca balık kıyıya vurdu! Çuvalı, kovayı kopan sahile koştu

Batı Karadeniz'de kıyıya vuran balıklar vatandaşı heyecanlandırdı. Bartın'ın Amasra ilçesinde deniz suyunun soğuması nedeniyle tonlarca balık kıyıya vururken yüzlerce kişi ellerinde kova çuval, kova ve poşetlerle sahile akın etti. İşte o anlar...

07.09.2021 23:49 - Son Güncelleme: 07.09.2021 23:50
Tonlarca balık kıyıya vurdu! Çuvalı, kovayı kopan sahile koştu

Batı Karadeniz'de kıyıya vuran balıklar vatandaşı heyecanlandırdı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde deniz suyunun soğuması nedeniyle tonlarca balık kıyıya vururken yüzlerce kişi ellerinde kova çuval, kova ve poşetlerle sahile akın etti.

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Tonlarca balık kıyıya vurdu! Çuvalı, kovayı kopan sahile koştu

Deniz suyunun aniden soğuması sebebiyle Avara Göçkündemirci sahilinde tonlarca istavrit kıyıya vurdu.

Tonlarca balık kıyıya vurdu! Çuvalı, kovayı kopan sahile koştu

KOVAYI KAPAN SAHİLE KOŞTU

Yaklaşık 500 metre uzunluktaki sahil şeridi boyunca kumsa yüzeyini tonlarca balık kaplarken 7'den 70'e yüzlerce vatandaş ellerinde kova, çuval ve poşetlerle balık toplamak için sahile akın etti.

Kadını erkeği çok sayıda vatandaşın ellerinde fenerlerle kıyıda biriken balıkları topladığı anlar ilginç görüntü oluşturdu.

Tonlarca balık kıyıya vurdu! Çuvalı, kovayı kopan sahile koştu

Vatandaşlardan Ramazan Şen, poyraz esmesi nedeniyle deniz suyunun soğuduğunu ve 2 akşamdır ciddi bir balık akını olduğunu söyledi.

Tonlarca balık kıyıya vurdu! Çuvalı, kovayı kopan sahile koştu

Şen, "Ben de bu akşam yaklaşık 40 kilo balık topladım. Kendim denizciyim ama şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Büyüklerimiz 20 yıl önce böyle bir şey olduğunu söylüyor ama bu kadar da değilmiş. Bu akşam yüzlerce kişi balığa doydu." dedi.

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