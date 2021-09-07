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SON DAKİKA: Koronavirüs bu köye giremedi! Amasya Taşova Gökpınar köyünde hiç pozitif vaka görülmedi

Son dakika haberleri... Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyüne kadar bugüne kadar koronavirüs giremedi. 32 haneli 50 nüfuslu köyde koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü günden bu yana maske, mesafe, temizlik kurallarına uyuluyor. Hal böyle olunca Amasya Taşova Gökpınar köyünde hiç koronavirüs vakası görülmedi.

DHA
07.09.2021 16:46 - Son Güncelleme: 07.09.2021 16:57
SON DAKİKA: Koronavirüs bu köye giremedi! Amasya Taşova Gökpınar köyünde hiç pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel tabloda, yüzde 87'lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan Amasya'nın Taşova ilçesinin Gökpınar köyünde alınan önlemlerle, bu zamana kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi.

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SON DAKİKA: Koronavirüs bu köye giremedi! Amasya Taşova Gökpınar köyünde hiç pozitif vaka görülmedi

32 haneli, 50 nüfuslu köy 'mavi köy' olarak biliniyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu köyde yaşayanlar, aşılarını tam olarak yaptırıp, koronavirüse karşı kalkan oluşturdu.

SON DAKİKA: Koronavirüs bu köye giremedi! Amasya Taşova Gökpınar köyünde hiç pozitif vaka görülmedi

'BİZİM KÖYÜMÜZDE ALLAH'A ŞÜKÜR YOK'
Köylülerden Beyhan Ezgi, "İstanbul'da oturuyorum, buraya tatile geldim. Bir aydır buradayız ve zaman çok güzel geçiyor. İstanbul'da koronavirüs yükseliyor, bizim köyümüzde Allah'a şükür yok. Muhtarımız bu konunun üzerine çok düşüyor, 'İstanbul'dan gelenlerin yanına hemen kimse gitmesin. Herkes 10-14 gün evinde kalsın' diye uyarılarda bulundu" dedi.

SON DAKİKA: Koronavirüs bu köye giremedi! Amasya Taşova Gökpınar köyünde hiç pozitif vaka görülmedi

'3 DOZ AŞIMI DA OLDUM'
Maske kullanımına dikkat ettiğini söyleyen Hakime Ülker, "Çocuklarım hep beni maskemi takmam konusunda uyarıyor, 3 doz aşımı da oldum. Havamızdan mı, muhtarımızdan mı, Allah'a şükür bizim köyümüze koronavirüs olmadı" diye konuştu.

SON DAKİKA: Koronavirüs bu köye giremedi! Amasya Taşova Gökpınar köyünde hiç pozitif vaka görülmedi

'ŞU ZAMANA KADAR KÖYÜMÜZDE VAKA GÖRÜLMEDİ'
Herkesin bilinçli davranması gerektiğini ifade eden Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, "Pandeminin ilk döneminde kaymakamlığımız bize maske verdi, bizler her hafta maske dağıttık. Daha sonra İstanbul'dan gelen vatandaşlarımızı uyardık, 10-14 gün karantinada kalmalarını ve kimseyle görüşmemelerini istedik.

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