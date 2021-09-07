SON DAKİKA: Koronavirüs bu köye giremedi! Amasya Taşova Gökpınar köyünde hiç pozitif vaka görülmedi

'3 DOZ AŞIMI DA OLDUM'

Maske kullanımına dikkat ettiğini söyleyen Hakime Ülker, "Çocuklarım hep beni maskemi takmam konusunda uyarıyor, 3 doz aşımı da oldum. Havamızdan mı, muhtarımızdan mı, Allah'a şükür bizim köyümüze koronavirüs olmadı" diye konuştu.

