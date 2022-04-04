Mesleği aylık 60 bin TL, günlük 2 bin TL kazandırıyor! 'Taleplere yetişemiyorum!' Bu mesleği çok az kişi biliyor! Maaşı çok yüksek

Bu mesleği çok az kişi biliyor! Antalya'nın Kumluca ve Elmalı bölgelerinde uzun yıllardan beri koyun kırkma işini yapan Hüseyin Gültekin mesleğinin getirisinden bahsetti. Gültekin mesleğinin son temsilcileri arasında yer aldığını belirterek, ''Uzun yıllar bu işi yaptığım için genelde koyun sahipleri beni tercih ediyor. Mayıs ayından eylül ayına kadar kırkım oluyor. Eylülde güz kırkımı yapıyoruz. Antalya ve civarında koyun kırkma yapan 8-10 kişi var. İşi yapan az kişi olduğu için en iyi meslek" diye konuştu.