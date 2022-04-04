Mesleği aylık 60 bin TL, günlük 2 bin TL kazandırıyor! 'Taleplere yetişemiyorum!' Bu mesleği çok az kişi biliyor! Maaşı çok yüksek
Koyun kırkma işinden günlük 2 bin TL, aylık ise 60 bin TL para kazanıyorlar. Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu işi yapan 45 yaşındaki Hüseyin Gültekin mesleğinin detaylarını anlattı. Unutulmaya yüz tutan mesleklerden birini icra eden Gültekin günlük 80 koyun kırktığını ve her koyun için de 25 liraya aldığını belirtiyor. Gültekin, "Kumluca ve Elmalı bölgelerinde yapıyorum. Diğer bölgelere geçiş yapmıyorum. Çünkü bu bölgedeki taleplere yetişemiyorum. Çok talep var. Yetişemediğim zaman destek için yeğenimi çağırıyorum. Koyununu kırktırmak için Denizli'den gelen var.'' diyor.
04.04.2022 23:31 - Son Güncelleme: 04.04.2022 23:31
Bu mesleği çok az kişi biliyor! Antalya'nın Kumluca ve Elmalı bölgelerinde uzun yıllardan beri koyun kırkma işini yapan Hüseyin Gültekin mesleğinin getirisinden bahsetti. Gültekin mesleğinin son temsilcileri arasında yer aldığını belirterek, ''Uzun yıllar bu işi yaptığım için genelde koyun sahipleri beni tercih ediyor. Mayıs ayından eylül ayına kadar kırkım oluyor. Eylülde güz kırkımı yapıyoruz. Antalya ve civarında koyun kırkma yapan 8-10 kişi var. İşi yapan az kişi olduğu için en iyi meslek" diye konuştu.