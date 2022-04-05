Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bayram iznini kullanacaklar dikkat o ayrıntı her şeyi değiştiriyor! Bilmeyenlerin izin günleri yanacak!
Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Mayıs ayında hareketlilik artacak. Milyonlarca çalışan bayram iznini ve yıllık iznini bekliyor. Bilindiği üzere işçiye verilen izinler çalışma süresi ve yaşa göre değişkenlik gösteriyor. 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) çalışanlar 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanlar 20 gün, 15 yıl (dahil) ve daha fazla çalışanlar da 26 günden az izin kullanamaz. Peki aldıkları yıllık izinleri bayrama ya da resmi tatillere denk gelenler ne yapacak? İşte izinlerinizi kurtarmanın yolları...
Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor. Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde milyonlarca çalışan bayram iznini bekliyor. Bayram izninin yanı sıra yıllık iznini kullanmak için yaz aylarının gelmesini bekleyen vatandaşlar da bulunuyor. Bir çok kişi bayram izni ile yıllık iznini birleştirip uzun bir tatil yapmak istiyor. Peki ama her iki izni birleştirmek avantajlı mı? İzin yaptığı hafta resmi tatillere denk gelenler ne yapmalı? Gelin detaylara birlikte bakalım...
Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi başlayıp 4 Mayıs Çarşamba sona eriyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek. Ardından da 9 -12 Temmuz tarihleri arasında Kurban Bayramı kutlanacak. Kısaca çalışanlar için izin ayları geldi. Bayramların yanı sıra havaların ısınmasıyla da milyonlarca çalışan yıllık iznini kullanacak.
Pek çok çalışan mayıs ayındaki bayram tatili ile senelik iznini birleştirmeyi planlıyor. Peki bu durum çalışan için gerçekten de avantajlı mı? Çalışanlar son zamanlarda bu sorunun cevabını merak ediyor. İşte tüm ayrıntıları ile yıllık izin hakkı...
Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4'er gün artırılarak veriliyor. Kullanılmayan izinlerin yanması söz konusu değil. Bu izinler bir sonraki yıl ya da başka bir dönemde kullanılabiliyor. Sözleşme feshi durumunda kendisine veya hak sahiplerine izin parası ödeniyor. İşçi kendi ayrıldığında da aynı şekilde parasını alıyor. Yani bu hak baki!
5 YILLIK ZAMANAŞIMI
İşçinin, herhangi bir nedenle işten ayrıldığında hak kazandığı izin sürelerine ilişkin paraları, sözleşmenin sona erdiği tarihteki (son) net veya brüt ücret üzerinden alması gerekiyor. İzin parası alınamazsa önce arabulucuya başvurulmalı. Anlaşma sağlanamazsa yargı yolu açık. Yıllık ücretli izin parasında, diğer işçi alacaklarında olduğu gibi 5 yıllık zamanaşımı uygulanıyor.