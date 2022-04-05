Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bayram iznini kullanacaklar dikkat o ayrıntı her şeyi değiştiriyor! Bilmeyenlerin izin günleri yanacak!

Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor. Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde milyonlarca çalışan bayram iznini bekliyor. Bayram izninin yanı sıra yıllık iznini kullanmak için yaz aylarının gelmesini bekleyen vatandaşlar da bulunuyor. Bir çok kişi bayram izni ile yıllık iznini birleştirip uzun bir tatil yapmak istiyor. Peki ama her iki izni birleştirmek avantajlı mı? İzin yaptığı hafta resmi tatillere denk gelenler ne yapmalı? Gelin detaylara birlikte bakalım...