RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Memura-emekliye enflasyon zammı! Milyonların zammı için ipucu geldi, peki ne kadar artış olacak? İşte tüm detaylar...

Memura-emekliye enflasyon zammı! Milyonların zammı için ipucu geldi, peki ne kadar artış olacak? İşte tüm detaylar...

Temmuz zammı için ipucu geldi. 3 aylık TÜFE'ye göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 fark çıktı...

Çığıl Ön Yener
05.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 05.04.2022 06:59
Memura-emekliye enflasyon zammı! Milyonların zammı için ipucu geldi, peki ne kadar artış olacak? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü şimdiden Temmuz zammına çevrilirken, enflasyon verileriyle ipuçları da geliyor.

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Memura-emekliye enflasyon zammı! Milyonların zammı için ipucu geldi, peki ne kadar artış olacak? İşte tüm detaylar...

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

Memura-emekliye enflasyon zammı! Milyonların zammı için ipucu geldi, peki ne kadar artış olacak? İşte tüm detaylar...

Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların ve emeklilerin alacağı farkı gösterecek.

Memura-emekliye enflasyon zammı! Milyonların zammı için ipucu geldi, peki ne kadar artış olacak? İşte tüm detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu dün Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 22.81 gerçekleşti.

Memura-emekliye enflasyon zammı! Milyonların zammı için ipucu geldi, peki ne kadar artış olacak? İşte tüm detaylar...

Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.31 fark oluştu. Böylece Temmuz zammı şimdiden yüzde 22.31'e ulaştı.

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