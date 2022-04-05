Memura-emekliye enflasyon zammı! Milyonların zammı için ipucu geldi, peki ne kadar artış olacak? İşte tüm detaylar...
Temmuz zammı için ipucu geldi. 3 aylık TÜFE'ye göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 fark çıktı...
05.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 05.04.2022 06:59
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü şimdiden Temmuz zammına çevrilirken, enflasyon verileriyle ipuçları da geliyor.
Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu dün Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 22.81 gerçekleşti.
Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.31 fark oluştu. Böylece Temmuz zammı şimdiden yüzde 22.31'e ulaştı.