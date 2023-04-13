Mersin arsa TOKİ CANLI İZLE | 13 Nisan 2023 TOKİ Mersin müstakil arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 1000 arsa kazananlar sorgulama ekranı!
TOKİ arsa kura çekimi bugün Mersin, Kastamonu, Konya illeri ile devam ediyor. 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 10:00 itibariyle 3 ilde kuralar çekilmeye başlanacak. Müstakil arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar kurayı canlı izlemek ve kura sonuçlarına göre isim listelerini görmek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında TOKİ Mersin, Kastamonu, Konya müstakil arsa kura canlı izleme ekranını ve kura sonuçlarına göre kazananların isim listelerini araştırmaya başladı. İşte İlk Evim TOKİ Mersin, Kastamonu, Konya müstakil arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
TOKİ Mersin kura canlı izleme ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi TOKİ arsa kuraları hakkında sorgulama yapmak için arama motorlarına yöneldi. Mersin'in Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ilçelerinde yer alan arsalar için bugün kuralar çekilecek ve aynı gün isim listeleri yayımlanmaya başlanacak. İşte kura canlı izleme ekranı ve kura sonuçları sorgulama linki!
TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ arsa kura sonuçları e-Devlet ekranından sorgulanabiliyor.
TOKİ ARSA GERİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.
Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.
Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.
İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.