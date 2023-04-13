Mersin arsa TOKİ CANLI İZLE | 13 Nisan 2023 TOKİ Mersin müstakil arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 1000 arsa kazananlar sorgulama ekranı!

TOKİ Mersin kura canlı izleme ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi TOKİ arsa kuraları hakkında sorgulama yapmak için arama motorlarına yöneldi. Mersin'in Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ilçelerinde yer alan arsalar için bugün kuralar çekilecek ve aynı gün isim listeleri yayımlanmaya başlanacak. İşte kura canlı izleme ekranı ve kura sonuçları sorgulama linki!