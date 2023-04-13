SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA 2023 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 10.900 işçi alımı kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı soruları sıkça araştırılır oldu. 2023 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesine binlerce işçi ve personel alımı yapacak. İŞKUR aracılığı ile işe girmek isteyen vatandaşlar 10.900 işçi alımı için başvurularını tamamladı. Gözler şimdi kura takviminde. Buna göre kuraların ne zaman çekileceği belli oldu. İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura tarihleri ve isim listesi sorgulama ekranı!