SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA 2023 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 10.900 işçi alımı kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
Sağlık Bakanlığı İŞKUR kurası hakkında araştırmalar hızlandı. Son olarak 31. 600 personel alımı için ÖSYM KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklanmıştı. Gözler bu kez 10.900 işçi alımı kurasına çevrildi. Peki 2023 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 10.900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte takvim!
Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı soruları sıkça araştırılır oldu. 2023 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesine binlerce işçi ve personel alımı yapacak. İŞKUR aracılığı ile işe girmek isteyen vatandaşlar 10.900 işçi alımı için başvurularını tamamladı. Gözler şimdi kura takviminde. Buna göre kuraların ne zaman çekileceği belli oldu. İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura tarihleri ve isim listesi sorgulama ekranı!
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 bin 900 işçi alımı için kuralar 25-26 Nisan tarihinde noter huzurunda çekilecek.
Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır." denildi.