Merkez açıkladı hesap değişti! Memur zammı yüzde 11’i aşacak: En az 43 bin TL

Memurların ve emeklilerin Ocak zammı yaklaşırken, artışa ilişkin ipuçları da geliyor. Son ipucu da Merkez Bankası'ndan geldi. Banka 2024 yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Peki buna göre maaşlar ne kadar artacak? İşte detayları…
Memurlara ve memur emeklilerine, 2025'in Ocak ayında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon verileri gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı Ocak zammına eklenecek.
4 AYDA FARK ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim enflasyonunu yüzde 2.88 olarak açıkladı. Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 oldu. Buna göre 4 ayda yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu. Memurların ve memur emeklilerin Ocak zammı bu oranla yüzde 7.99'a ulaştı.
MERKEZ NE DEDİ?
Kesin oran için geriye 2 veri kalırken, Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahminini güncellemesiyle ipucu geldi. Yılın son enflasyon raporunu açıklayan
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 44 olarak tahmin ettiklerini söyledi. Karahan, tahmin aralıklarının alt sınırının yüzde 42, üst sınırının yüzde 46 olduğunu da ifade etti.