Merkez açıkladı hesap değişti! Memur zammı yüzde 11’i aşacak: En az 43 bin TL

Memurların ve emeklilerin Ocak zammı yaklaşırken, artışa ilişkin ipuçları da geliyor. Son ipucu da Merkez Bankası'ndan geldi. Banka 2024 yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Peki buna göre maaşlar ne kadar artacak? İşte detayları…



Memurlara ve memur emeklilerine, 2025'in Ocak ayında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon verileri gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı Ocak zammına eklenecek.





4 AYDA FARK ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim enflasyonunu yüzde 2.88 olarak açıkladı. Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 oldu. Buna göre 4 ayda yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu. Memurların ve memur emeklilerin Ocak zammı bu oranla yüzde 7.99'a ulaştı.