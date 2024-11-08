Faizsiz borç kapatma kredisi! QNB, En Para, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası
Giderek artan borçlanma oranları nedeniyle birçok vatandaş, borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bu zorlu duruma çözüm olarak 5 bankadan faizsiz şekilde alabileceğiniz krediler can simidi gibi yetişiyor. İşte QNB, En Para, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası faizsiz kredi detayları.
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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 11:42Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 11:44
Borç transferi kredisi, müşterilere farklı bankalarda bulunan borçlarını tek bir bankada toplama ve düşük faiz oranları ile ödeme imkanı sunuyor. Borç kapatma kredisi almak isteyen bireylere esnek ve uygun ödeme koşulları sağlanıyor.