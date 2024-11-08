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TOKİ’den ayda 6.705 TL taksitle 2+1 yeni ucuz konut fırsatı

Ev sahibi olma hayali kuranlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni ve uygun fiyatlı konut projeleri sunmaya devam ediyor. Bu projelerden biri de Kayseri'de duyurulan yeni konut kampanyası. Ayda 6.705 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı sunan bu projeye başvurmak için gerekli şartları ve detayları sizinle paylaşıyoruz.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 15:08 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 15:10
TOKİ’den ayda 6.705 TL taksitle 2+1 yeni ucuz konut fırsatı

TOKİ, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut projeleriyle dikkat çekiyor. Kayseri'deki yeni konut kampanyası ile vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sunuluyor. Üstelik e-devlet üzerinden başvuru yaparak TOKİ konutlarına sahip olabilirsiniz.

TOKİ’den ayda 6.705 TL taksitle 2+1 yeni ucuz konut fırsatı

TOKİ Konut Projesi Başvuru Şartları Belli Oldu

TOKİ'den ev sahibi olabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. İşte o şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

18 Yaşını Doldurmuş Olmak: Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

TOKİ’den ayda 6.705 TL taksitle 2+1 yeni ucuz konut fırsatı

Tapuda Kayıtlı Bağımsız Konut Bulunmaması: Başvuru sahibinin kendisi, eşi ya da velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı bağımsız bir konutu bulunmaması gerekmektedir.

Daha Önce TOKİ'den Ev Almamış Olmak: Başvuru sahibinin ve ailesinin daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması gerekmektedir.

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