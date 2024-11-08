TOKİ’den ayda 6.705 TL taksitle 2+1 yeni ucuz konut fırsatı

TOKİ, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut projeleriyle dikkat çekiyor. Kayseri'deki yeni konut kampanyası ile vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sunuluyor. Üstelik e-devlet üzerinden başvuru yaparak TOKİ konutlarına sahip olabilirsiniz.
TOKİ Konut Projesi Başvuru Şartları Belli Oldu
TOKİ'den ev sahibi olabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. İşte o şartlar:
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
18 Yaşını Doldurmuş Olmak: Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
Tapuda Kayıtlı Bağımsız Konut Bulunmaması: Başvuru sahibinin kendisi, eşi ya da velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı bağımsız bir konutu bulunmaması gerekmektedir.
Daha Önce TOKİ'den Ev Almamış Olmak: Başvuru sahibinin ve ailesinin daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması gerekmektedir.