TOKİ’den ayda 6.705 TL taksitle 2+1 yeni ucuz konut fırsatı

18 Yaşını Doldurmuş Olmak: Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

TOKİ 'den ev sahibi olabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. İşte o şartlar:

Tapuda Kayıtlı Bağımsız Konut Bulunmaması: Başvuru sahibinin kendisi, eşi ya da velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı bağımsız bir konutu bulunmaması gerekmektedir.

Daha Önce TOKİ'den Ev Almamış Olmak: Başvuru sahibinin ve ailesinin daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması gerekmektedir.